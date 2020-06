San Giovanni, chiusi ad auto e pedoni la zona della Mole e del Monte dei Cappuccini

Chiusi ad auto e pedoni -a San Giovanni e vigilia - la zona della Mole e dei Monte dei Cappuccini, per evitare assembramenti. Il Comune ha deciso che questa sera, dalle 20 alle 24, sarà “off limits” per veicoli e persone l’area intorno al museo del Cinema – tra via Rossini, via Montebello, via Verdi e corso San Maurizio.

Anche domani, 24 giugno, lo spazio intorno alla Mole verrà nuovamente chiuso al traffico e interdetto ai pedoni dalle 20 alle 24. Uno stop necessario per consentire a un drone di sorvolare l’area per effettuare riprese televisive. Gli spettacoli organizzati per la serata di San Giovanni si svolgeranno all’interno della Mole Antonelliana, che sarà chiusa al pubblico, e saranno trasmessi in tv e via web.

Sempre per San Giovanni, dalle 19 di domani sino a mezzanotte, sarà vietato l'accesso al piazzale del Monte dei Cappuccini a veicoli e pedoni.