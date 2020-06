A luglio appuntamento con le letture per bambini e ragazzi nel giardino della Biblioteca di Chieri

A luglio sono in programma le letture per bambini e ragazzi nel giardino della Biblioteca Ragazzi di Chieri, con accesso da via Fratelli Giordano.

Si potranno accogliere circa 10 bimbi (età 3-8 anni circa) accompagnati da un adulto di riferimento: l'appuntamento è sempre gratuito ma occorre prenotarsi via mail a biblioteca@comune.chieri.to.it o telefonando allo 011.9428.400.

Un modo per "avvicinarsi" e stare "insieme", all'ombra del giardino, in totale sicurezza...

Ricordiamo, inoltre, tutte le attività attivate nel periodo di emergenza dedicate ai più piccini e sempre disponibili sulla pagina FB di @BibliotecaArchivioChieri: Kamishibai - racconti in valigia, smart reading con Eva Gomiero e Domenica Tamagnone, Sabato da Favola e laboratori Slow Time online (MelaCanti, Giochiamo con le parole, alla riscoperta del territorio con Associazione Camminare Lentamente), le risorse in CAA, la rubrica #TOCTOC - A casa con voi con il coinvolgimento di tutto lo staff della Cooperativa Cittattiva, i consigli dei bibliotecari e le innumerevoli bibliografie/filmografie da scaricare (anche per i grandi!).

L'orario di apertura del Punto Accoglienza (ingresso max 3 persone): da lunedì a venerdì ore 9-13/14.30-19, sabato ore 9-12.