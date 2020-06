Favole di Rodari per bambini, lettura dei giornali per i grandi al Circolo dei lettori

Con la riapertura del 15 giugno, il Circolo dei lettori di Torino torna a dare appuntamento anche ai più piccolo con una serie di appuntamenti per l'intrattenimento di bambini e ragazzi.

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, Dario Benedetto legge tutti i martedì alle 15.30 le Favole al telefono, capolavoro di creatività che continua a parlare alle nuove generazioni. Oggi appuntamento con Il topo che mangiava i gatti ovvero le favole dedicate agli animali. Il 30, invece, sarà di scena A comprare la città di Stoccolma, ovvero le favole legate ai luoghi rivisitati. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria (al numero +39 011 8904401 o scrivendo una mail a info@circololettori.it).

Interessante e trasversale anche la lettura dei quotidiani con la rassegna "La sai l'ultima (notizia)", che permette ai frequentatori del Circolo di accedere in modo più dinamico e interattivo alle news della giornata, non potendo al momento sfogliare i quotidiani in sede. Appuntamento giovedì 25 con Petunia Ollister, nom de plume di Stefania Soma, ideatrice di #bookbreakfast, firma di “Robinson” e di “La Stampa”, autrice di Colazioni d’autore (Slow Food), che guida i partecipanti in una lettura commentata dei giornali, con un occhio di riguardo per le notizie dal mondo culturale. Lunedì 29 Jacopo Rosatelli, dottore di ricerca in Studi politici e docente nelle scuole superiori, commenterà invece i fatti dei principali supplementi culturali usciti nel fine settimana.