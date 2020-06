Torino-Lione, l'appello degli industriali: "Basta proteste, non possiamo permetterci di perdere altro tempo"

"Ancora una volta, con il riavvio dei lavori nel cantiere Tav in Val Susa, dobbiamo leggere di proteste e presidi che puntuali si ripresentano, come se ancora non bastassero accordi internazionali e decreti che dichiarano l’opera di pubblica utilità. Lavori già rallentati da anni di contestazioni, ostacoli burocratici e in ultimo anche il blocco legato all’emergenza sanitaria e che ora devono assolutamente proseguire per recuperare il tempo perso". Così il segretario generale di Confindustria Piemonte, Paolo Balistreri, commenta la situazione a Chiomonte dopo il riavvio dei lavori nel cantiere Tav.

"Come abbiamo sempre sostenuto - prosegue - la Torino-Lione non solo è un tassello fondamentale in un piano di rilancio dell’economia orientato verso modelli di sviluppo avanzati e competitivi, ma risponde anche alle ambizioni di quella transizione ecologica racchiusa nello European Green Deal, creando le condizioni concrete per riequilibrare la quota modale del trasporto merci".