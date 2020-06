Al via le pedonalizzazioni di via Petitti e corso Fiume: spazio a giovani e verde

Sono iniziati ieri i lavori per la pedonalizzazione di via Petitti, a San Salvario, e un tratto di corso Fiume, in Borgo Crimea, elegante porta d'accesso alla colline torinese. Due interventi già da tempo annunciati dalla Circoscrizione 8, come spiega il vicepresidente Massimiliano Miano: "Grazie al lavoro del nostro ufficio tecnico abbiamo cominciato l'allestimento di chiusura al traffico veIcolare di via Petitti, tra le vie Giuria e Ormea e il controviale di corso Fiume, tra corso Moncalieri e via Manara. Un provvedimento maturato anche attraverso una serie di sperimentazioni volute e spero apprezzate dai nostri residenti".

Le pedonalizzazioni saranno definitive e porteranno a due diverse modalità di fruizione delle aree. A San Salvario il centro aggregativo Casa Garibaldi, gestito dall'associazione +Sport8, così come le scuole adiacenti, troveranno maggiore spazio libero per le attività ludiche e sportive con bambini e adolescenti; in corso Fiume largo alle panchine e agli arredi per abbellire la passeggiata e fare da cornice ai dehors dei locali.