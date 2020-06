L'associazione Ora Rispetto per tutti gli Animali in campo per aiutare le famiglie che non possono più garantire un pasto e l'assistneza al proprio animale domestico

Durante il lunghissimo lockdown, ma anche adesso, sono molte le persone in difficoltà economica, che non sono state più in grado di garantire un pasto al proprio animale domestico. Ed allora è scesa in campo l'associazione torinese Ora Rispetto per tutti gli Animali, il cui presidente Giancarlo De Salvo ha raccontato: "Abbiamo contribuito nella somministrazione di cibo e terapie, emergenze sanitarie e quant'altro necessario alla tutela e al benessere di gatti e cani randagi".

"Successivamente, negli ultimi 3 mesi, tramite il nostro studio legale abbiamo supportato molte persone alla presentazione dei ricorsi alle varie prefetture. Siamo molto orgogliosi e felici del durissimo lavoro svolto in una situazione anomala e grave che ha bloccato l’intera Italia".

Nel settembre 2016 prende vita l’Associazione Rispetto Per Tutti Gli Animali. L’anno successivo, 2017, nasce il Movimento Ora Rispetto per tutti gli Animali. Un veicolo chiaro, che si propone di rispondere alla grande sensibilità e partecipazione popolare, legata ai temi inerenti la tutela degli animali e dell’ambiente, materie che necessitano di regolamentazioni opportune.

L’Associazione, dislocata su tutto il territorio nazionale, ha un chiaro proposito: stilare nuove linee guida in grado di tracciare un nuovo tempo. I mutamenti di un mondo globalizzato, la responsabilità, la coscienza in ambito ecologico, politico e sociale hanno dato impulso forte alla nascita della nostra realtà, che si propone di operare, in maniera attiva, al fine di preservare il pianeta, l’ambiente e gli animali. L’associazione, nata a Torino, oggi conta migliaia tra iscritti e follower in Italia e all’estero, tutte persone sensibili e focalizzate ai temi legati ad ambiente e protezione animali.

I propositi sono concreti: partendo dalla raccolta alimentare per sfamare cani e gatti di persone indigenti o senza occupazione, al ritrovamento e alla cura di animali abbandonati, alle adozioni, dalla gestione di colonie feline, alle manifestazioni contro la vivisezione, fino alle denunce per maltrattamenti e queste sono solo alcune delle attività svolte dall’associazione. Yoga, storica orsa del Parco d’Abruzzo passata a miglior vita alla considerevole età di 30 anni per un plantigrado, ha ispirato anche i simboli di Ora Rispetto Per Tutti Gli Animali, e dell’Associazione Rispetto per tutti gli animali, con il presidente nazionale, Giancarlo De Salvo , spesso in loco, a seguirne sviluppi ed avvistamenti.

Uno dei mezzi che l’Associazione utilizza per catalizzare l’attenzione popolare su temi fondamentali per la vita e la salvaguardia di animali e dell’ambiente, è la petizione. Nel 2019, grazie all'impegno dei fondatori, è nata la società Ora Green, al fine di rispondere in maniera ancora più attiva ai nostri ideali, e per portare sulla ribalta internazionale i temi che ci stanno a cuore. Il progetto Ora Green ha l’obiettivo di rivoluzionare il settore delle donazioni, rendendolo trasparente attraverso la tecnologia blockchain. Il motto di questo progetto è cristallino: restituiamo il bene al concetto di beneficenza. L’ecosistema delle no-profit ha bisogno d’essere difeso da aggressività, mancanza di trasparenza e inefficienza.

Ora Green si propone come strumento concreto e ricco di valori nel perseguimento di questi fini. Grande successo sta riscuotendo l’iniziativa concreta dell’Associazione contro gli abbandoni e a favore delle famiglie in difficoltà economica, che non possono più garantire un pasto al proprio animale domestico.

Prossimamente, a Torino, sarà aperto un punto informativo che avrà lo scopo di fornire assistenza ed aiuto, con possibilità di ottenere, consulenze legali, informazioni e consigli gratuiti, per migliorare le condizioni di vita dei nostri amici animali.

Ora Rispetto Per Tutti Gli Animali

Via Quincinetto 4 - 10148 Torino

Tel: 380 1531588

rispettopertuttiglianimali@gmail.com

https://www.facebook.com/Giancarlo-De-Salvo-686822068442554/

https://www.facebook.com/RispettopertuttigliAnimali/