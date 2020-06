Torino, dramma in corso Regina Margherita: ritrovato il cadavere di un clochard

Dramma in corso Regina Margherita, all’altezza del civico 132: questa mattina, all’alba, è stato ritrovato il cadavere di un clochard. Si tratterebbe di un uomo sulla sessantina: sul posto sono intervenuti i medici del 118, che hanno constatato il decesso. Le cause della morte non sono state stabilite con certezza, ma la prima ipotesi è quella di decesso per cause naturali.