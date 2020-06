Moncalieri, positivi i primi riscontri dell'estrazione di biogas in zona Carpice

La situazione non è così ad alto rischio come si pensava. I primi riscontri dell'estrazione del biogas in zona Carpice a Moncalieri sono confortanti, a poco più di due settimane dall'inizio dei lavori, partiti lunedì 8 giugno.

La concentrazione della sostanza nel sottosuolo sembra essere meno intensa del previsto: alcuni pozzi di estrazione hanno fatto registrare addirittura zero alla voce metri cubi estratti. Il cronoprogramma dei lavori continuerà come stabilito, perchè sapere con precisione dove il gas si sia andato a infilare è sempre complicato.

Da escludere, almeno al momento, una conclusione degli interventi prima dei 12 mesi calendarizzati inizialmente.