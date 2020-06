Da domani parte a Moncalieri la bonifica dal biogas in zona Carpice

La riunione della scorsa settimana ha certificato il via libera all'operazione di bonifica della zona Carpice di Moncalieri, ostaggio da anni del biogas.

Dopo che la ditta incaricata ha installato pozzi (una trentina) e impianti di raccolta, da domani, 8 giugno, potra' partire la pulizia del sottosuolo dal gas esistente, con l'accensione dei primi strumenti. Si annunciano tempi lunghi per la conclusione del lavoro: si prevede un anno di interventi per poter riportare la sicurezza in tutta l'area.

La zona Carpice, al confine con Nichelino, era diventata famosa per le discariche che negli anni '60, nel periodo del boom economico ed edilizio, avevano finito col trasformare il terreno in una sorta di bomba ecologica. Dopo che per decenni si era parlato di interventi di bonifica, ma senza mai arrivare a un dunque, finalmente l'attuale Amministrazione di Moncalieri è riuscita a dare il via all'attesa operazione.

La speranza è poter concludere gli interventi anche prima dei 12 mesi previsti, dal momento che tutti i pozzi saranno attivi a partire da luglio.