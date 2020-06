Presentato il nuovo direttivo della Pro Loco di Nichelino

Presentato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 giugno, il direttivo della Pro Loco di Nichelino, che era entrato in carica a febbraio e che si è speso in questi mesi per la raccolta di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà per le conseguenze della pandemia da Covid-19.

Il direttivo è composto dal presidente Fabrizio Melfa, dalla vicepresidente Fabiana Fantauzzi, dal tesoriere Vincenzo Di Gioia, dal segretario Elvio Tedeschi, dai consiglieri Pippo Montalbano, Gianluca Caputo e Riccardo Bonsignore, e dai revisori Nicola Renda, Antonio Giordano e Giuseppe Marengo. Il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo ha donato alla Pro Loco una targa con l'augurio di buon lavoro da parte dell'amministrazione comunale.

"La Pro Loco è destinata ad assumere in futuro un ruolo sempre più importante nell'organizzazione delle iniziative cittadine: anche per la capacità e la possibilità di reperire finanziamenti regionali ad essa destinati", hanno sottolineato Tolardo e gli assessori ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero e al Turismo Valentina Cera.