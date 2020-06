Food delivery: la Procura di Torino dispone nuovi accertamenti

Non si allenta la presa della Procura di Torino sul settore del food delivery, la consegna di cibo a domicilio. I magistrati hanno disposto nuovi accertamenti per verificare se le aziende adottano o meno per i fattorini le condizioni di sicurezza previste dalla legge. Già nelle scorse settimane i carabinieri avevano controllato decine di fattorini, fornendo supporto ai militari del Comando Tutela lavoro.