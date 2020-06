Pedonalizzazioni in zona movida, la difesa di Sacco: “Non mi pento, da stasera aumenteremo il personale” [VIDEO]

“Quando provi a fare qualcosa, le critiche le metti in conto. Io non mi pento e sono contento”. Con queste parole l’assessore al Commercio del Comune di Torino, Alberto Sacco, commenta la sperimentazione delle pedonalizzazioni in zona movida.

Pedonalizzazioni, come quella sul lungo Po, che già da questa sera vedranno l’aumento del personale addetto al controllo, al fine di risolvere alcune problematiche sorte lo scorso weekend.

“Non ci sono state risse, furti, in una zona in cui il livello qualitativo delle persone che la frequentavano non era di certo elevato” è il commento di Sacco, riferendosi a via Pescatore, alle spalle di piazza Vittorio Veneto. La questione assembramenti, invece, andrà rivista: “A partire da questa sera è stato deciso di aumentare il personale che presidierà i varchi e che controllerà che le persone non si assembrano”.

Dopo aver ricordato come la pedonalizzazione faccia parte di una sperimentazione volta a risolvere un problema presente nella zona da tempo, Sacco ha poi minimizzato le critiche ricevute: “Sapevamo che sarebbero arrivate, le prendo quando sono costruttive. Ho parlato con i residenti, alcuni sono ancora scontenti ma la situazione è gestita meglio rispetto a prima”. “C’è poi da valutare l’aspetto estetico - ha concluso l’assessore al Commercio - A livello visivo, sul lungo Po, viene voglia di prendere l’aperitivo lì con una via piena di tavolini”.

Avanti dunque con le pedonalizzazioni in zona movida. Torino si prepara a un altro fine settimana all’insegna degli spazi tolti alle auto e riconsegnati ai pedoni.