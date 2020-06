La vita dei carbonai in una mostra a Luserna San Giovanni

Dopo aver operato costantemente in smart working e aver contribuito a fronteggiare l’emergenza Covid-19 con una donazione al Comune, il Consiglio direttivo dell’associazione culturale Sën Gian di Luserna San Giovanni riparte con le iniziative patrocinate dalla Città Metropolitana di Torino.

È in programmazione una mostra estiva sul tema “Carbonaie e Carbonai: Storie di un antico mestiere delle nostre Valli”. La mostra verrà allestita in via Beckwith a Luserna San Giovanni nel tratto che sfocia nella piazza XVII febbraio e sarà inaugurata la mattina di sabato 4 luglio alle 11 , alla presenza delle autorità locali e dei responsabili degli enti che hanno contribuito alla sua organizzazione, tra cui il Museo regionale dell’Emigrazione di Frossasco e il Museo Etnografico del Pinerolese.

L’inaugurazione avverrà durante il consueto mercato rionale. Nell’arco della giornata sono previsti i contributi dell’associazione Hari che pubblica“L’Ora del Pellice” e dell’associazione “Musicainsieme”, organizzatrice della Scuola di Musica Intercomunale della Val Pellice. In serata, a partire dalle 18 , aperitivo in piazza XVII Febbraio , con prenotazione telefonando a Manuela Campra al numero 348-7933644 o alla Ferramenta Malan di via I maggio a Luserna San Giovanni allo 0121-909310, oppure ancora a Tullio Parise al 348-0382734. Alle 21, su proposta di Musicainsieme”, in piazza XVII febbraio si terrà il concerto “Paris qui chante”, con il cantante Alessandro Cora e il pianista Gilberto Bonetto, che apriranno la rassegna “Samedi et dimanche avec la français, la musique et le chant”.



Domenica 5 luglio la mostra “Carbonaie e Carbonai: Storie di un antico mestiere delle nostre Valli” sarà visitabile dalle 10 alle 18.