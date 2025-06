R.Estate al Parco Porporati: a Grugliasco ogni sera è tempo di musica

A Grugliasco dal 17 giugno al 9 agosto tornano musica, intrattenimento e relax in mezzo al verde Al via la terza edizione di “R.estate al Parco Porporati “nella confermata e vincente formula composta da musica, live relax e divertimento.

L’ Estate 2025 in una veste rinnovata di luci e colori prevede una programmazione che si estende fino alla seconda settimana di agosto per accompagnare i grugliaschesi e non solo nelle calde serate in Città.

Il Parco, già cuore pulsante cittadino riconosciuto come luogo dove trascorrere il tempo libero, ritorna ad essere per 54 giorni no stop la cornice ideale per chi resta, dove vivere day& night le calde giornate estive.



L’ingresso al Parco Porporati di Grugliasco che accoglie la manifestazione è dal lato sud, da via Tiziano Lanza, dove sarà allestito, per il terzo anno consecutivo, lo spazio di “R.estate al Parco Porporati”, l’area verde cittadina , ideale per fare una pausa, bere un drink e ascoltare musica dal vivo.



Il progetto, ideato e realizzato da Bis Eventi in collaborazione con la Città di Grugliasco e Società Le Serre prevede ogni giorno, dal 17 giugno fino al 09 agosto, un ricco calendario di eventi e momenti di intrattenimento a ingresso gratuito, con apertura dalle 11 del mattino fino a chiusura.

L’ambientazione naturale del Parco resta la protagonista assoluta: l’allestimento del Garden of Ligths con sedute e tavoli in legno rende accogliente l’atmosfera, riscaldata da filari di luce a creare un bosco incantato, che si illumina al calar del sole “accendendo” il parco, per vivere in compagnia una serata di musica, food e divertimento.



Durante il giorno sarà possibile concedersi attimi di relax al Solarium, lo spazio allestito con sedie sdraio utilizzabili sempre gratuitamente dalle 11 alle 18. Confermata anche l’area picnic in cui gustare un pranzo, una merenda o uno spuntino e leggere uno dei libri della piccola biblioteca allestita nel Parco.

Uno spazio book che vuole avvicinarsi di più al target kids, mettendo a disposizione una selezione di letture e storie tra le più amate e apprezzate di tutti i tempi, oltre che un’offerta di giochi da tavolo tradizionali, gli intramontabili giochi in scatola evergreen, per stimolare la fantasia dei più piccoli in allegre sfide di famiglia!

La sera invece ampio spazio al live entertainment con dj set e music live.

“Ogni sera a tempo di musica” è il mood che accompagna la nuova stagione: l’inizio e il fine serata, vivace e coinvolgente, sarà affidato al Dj set resident di Dj Lil’cut aka Taglierino, con selezioni di Black music, un sound di sottofondo per tutti coloro che decideranno di trascorrere al Parco l’orario dell’aperitivo e un dopo cena in un’atmosfera conviviale e di socialità.



Il palco, integrato nel contesto del Parco, si accenderà ogni sera con un sound differente: il programma musicale di Restate al Parco, curato in collaborazione con SOULFOOD MUSIC FACTORY, promette un'esperienza di alta qualità, spaziando dal rock al pop, dal cantautorato italiano al soul e all'RnB internazionale, valorizzando artisti del panorama torinese e non solo.

Tra gli artisti di punta, spicca l'organista torinese Alberto Marsico, figura di calibro internazionale con collaborazioni illustri che includono nomi come Jimmy Cobb e Jesse Davis, e dischi incisi per la prestigiosa Verve Records. Marsico ha un'attività concertistica e discografica che si estende in tutti e cinque i continenti, con esibizioni a Los Angeles, Shanghai, Tokyo, Berlino e Mosca, ed è riconosciuto come uno dei massimi specialisti europei dell'organo Hammond. Già noto anche per aver organizzato importanti seminari di

jazz e blues che hanno attirato stelle mondiali come Benny Golson e Duke Robillard.

Il palco accoglierà anche Sergio "Moses" Moschetto, un artista di assoluto prestigio nel panorama musicale italiano, noto per il suo secondo posto al Festival di Sanremo nel 2001 e il Premio della Critica. La sua straordinaria voce lo ha portato a interpretare il ruolo di Mosè nel celebre musical "I Dieci Comandamenti", con esibizioni in Italia, a Parigi, in Giappone e Corea, e a duettare con icone internazionali come Lenny Kravitz e Quincy Jones.



Tra le formazioni più innovative, i KoriShanti, co-fondati dal cantautore torinese Cico Moreno, offrono un originale caleidoscopio di suoni, unendo le sonorità etno-folk di Oriente e Occidente con blues, rock e psichedelia, frutto di una costante ricerca di contaminazione. Il gruppo ha raggiunto importanti riconoscimenti nazionali, classificandosi secondo all'Emergenza Festival Piemonte e arrivando in finale al prestigioso Tour Music Fest.

Il valore artistico è ulteriormente arricchito dalla presenza di Borgatta's Factory, il collettivo di creazioni multimediali composto da Alberto e Luca Borgatta, e guidato dal pianista e arrangiatore Silvano Borgatta. Silvano Borgatta vanta una carriera di session man e collaborazioni con artisti del calibro di Phil Collins, Mike Patton, Andrea Bocelli e Zucchero Fornaciari, spaziando dalla composizione per film all'accompagnamento di grandi nomi.



La rassegna include anche la Ciposugar Band, che propone un tributo fedelissimo a Zucchero Fornaciari grazie al cantante Luca "Cipo" Sperindio, capace di cantare i brani nelle tonalità originali. Il giovanissimo cantautore torinese Frenkie presenterà i suoi brani originali, sia in inglese che in italiano, esprimendo con autenticità sentimenti ed esperienze personali in uno stile spontaneo e multi-strumentale, con influenze che vanno dal blues al folk pop. Non mancheranno i Melty Groove, che reinterpretano classici Soul e Funk con sonorità moderne e improvvisazioni jazz, e il Monia Pop Soul Trio, guidato dalla calda e potente voce di Monia, più volte sul palco del Festival di Sanremo, che offre raffinate riletture di brani PopSoul e R&B.

Rinnovata la collaborazione con la nota emittente radiofonica torinese TOradio, FM 88.5 Dentro la Città, fuori dal Comune, che anche in questa nuova edizione garantirà momenti vibranti con due appunta menti fissi:

-i lunedì sera con il MusicFlow, “Ogni disco ha una storia da raccontare” ,Storie vere, legami inaspettati, connessioni tra pezzi che – all’apparenza – non hanno nulla in comune. Nessun algoritmo, nessuna playlist preconfezionata, solo dischi scelti e cuciti con le parole. MusicFlow non racconta la musica, fa parlare i dischi;

I venerdì sera saranno dei “music party”, con intrattenimento in stile radiofonico, TORADIO PARK,“l’estate, la musica, la radio”, un mix di energia, coinvolgimento e tanto tanto divertimento on stage e in the Park.



I chioschi del Parco saranno aperti dalle 11 con un’offerta “dolce e salata” per piccoli e grandi fruitori dal Parco, mentre dalle 18.30 sarà attivo il Dehor del Garden, per trascorrere la serata gustando l’aperitivo al tagliere, le ricche e variegate proposte food, le stuzzicherie e sorseggiando un fresco drink.

Il progetto R-Estate al Parco Porporati è realizzato con il sostegno della Città di Grugliasco e Società Le Serre.