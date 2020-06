Alassio, una vacanza al mare diventa teatro di atti vandalici: 5 giovani denunciati

La notte scorsa, ad Alassio, 5 ragazzi provenienti dal Piemonte hanno dato sfogo alle loro bravate lanciando cassonetti per aria, danneggiando insegne e scaricando l’immondizia in mezzo alla strada. Incuranti delle conseguenze a cui andavano incontro, indisturbati, hanno seguitato imperterriti a scaricare immondizia dappertutto, imbrattando strade e altro. Ma hanno fatto male i conti, pensando di non essere visti e poi scoperti. L’operatore della centrale operativa ha seguito in tempo reale l’accadimento, osservando le telecamere. Subito ha allertato la radiomobile che in un attimo ha raggiunto il luogo dove si trovavano i ragazzi, sorprendendoli sul fatto.





Sono tutti maggiorenni, provenienti da Torino e provincia, giunti in Liguria per passare una serata allegra, pensando però di concludere "in bellezza" il loro pellegrinaggio nella baia del sole. Sono stati tutti denunciati per danneggiamento e getto pericoloso di cose. Altri episodi successi la scorsa settimana sono al vaglio del nucleo operativo e radiomobile che sta monitorando e osservando tutte le telecamere per risalire agli autori degli atti vandalici.