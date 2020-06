Brutto incidente questa notte, nella zona di via Nizza, all'incrocio con corso Maroncelli e a poca distanza da piazza Bengasi.

Per motivi ancora da chiarire due automobili si sono scontrate: erano circa le 3 di notte e un'auto ha finito per ribaltarsi con un occupante rimasto incastrato al suo interno.

Subito sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui i sanitari del 118. Tre in tutto le persone ferite, portate in codice giallo all'ospedale CTO poco distante. Due di loro hanno 48 e 21 anni.