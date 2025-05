Aurora rinasce con i giovani, inaugurato il centro per ragazzi di via Pinerolo: "Spazi restituiti alla popolazione" [FOTO]

E' realtà la tanto attesa inaugurazione del centro aggregativo di via Pinerolo 10, nel cuore di Aurora, inaugurato nella giornata di oggi, giovedì 22 maggio, dalla Circoscrizione 7 e dall'assessora alle Politiche Giovanili, Carlotta Salerno.

Un pomeriggio di festa, sorrisi e tante emozioni, che ha segnato la rinascita di uno spazio caro a molti giovani della zona.

Dopo un lungo e importante intervento di riqualificazione, finanziato dai fondi del Pnrr, il centro ha finalmente riaperto le sue porte, mostrando un volto nuovo: spazi più accoglienti, colorati e soprattutto pensati per essere davvero a misura di ragazzo, tra tavoli da ping pong e giochi.

A guidare il progetto è stata la cooperativa Terremondo, che, insieme al prezioso contributo dei volontari e delle volontarie dell’associazione Asai, ha trasformato gli spazi in un vero punto di riferimento per la socialità giovanile del quartiere.

"Questo è diventato un vero e proprio progetto di comunità. Cercavamo un posto e, grazie alla Città di Torino, siamo riusciti a riqualificare lo spazio di via Pinerolo – racconta il presidente di Terremondo, Luca Mastrocola –. Un progetto che ha coinvolto tantissime realtà, ma soprattutto tanti volontari e i giovani, con cui si sta innescando un'ottima cogestione degli spazi. Il nostro sogno è che questo punto diventi un modello di riferimento e uno spazio al servizio di tutta la comunità".

"Quando abbiamo dovuto cofinanziare questo progetto abbiamo usato come nome dell'iniziativa 'Un cortile per tutti' – sottolinea il presidente di Asai, Francesco Calligaris –. Quando si pensa a questo luogo, si pensa a un luogo di crescita, intergenerazionale e autonomo, dove i ragazzi crescono e si divertono. Poniamo lo sguardo verso il futuro, aiutando gli altri a crescere in un percorso condiviso".

"Quando abbiamo concepito il progetto ho immaginato esattamente questo risultato, e non è facile per gli amministratori vedere concretizzate iniziative come queste – ha dichiarato l'assessora alle Politiche Giovanili, Carlotta Salerno –. Spesso i progetti si costruiscono pian piano, ma grazie al Pnrr siamo riusciti a immaginare spazi adatti e funzionali ai ragazzi e alle ragazze, e oggi confermiamo che le tasse di tutti noi sono andate in un progetto che si è materializzato."

"Con Asai la collaborazione nasce dal 2009 – ha sottolineato il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri –. A distanza di quindici anni il progetto raddoppia, a dimostrazione che i fondi possono essere utilizzati davvero bene per investire sul sociale, recuperando spazi che finalmente possono essere restituiti alla popolazione."

Durante l’inaugurazione, il centro si è riempito di vita: musica, laboratori, giochi e soprattutto tante persone. Ragazzi e ragazze, genitori, educatori, cittadini curiosi, tutti accorsi per scoprire il nuovo volto del centro e condividere un momento importante per la comunità.

Il nuovo centro ospiterà attività culturali, sociali ed educative, rivolte non solo agli adolescenti ma anche a tutta la cittadinanza. Un luogo aperto, inclusivo, dove si coltivano relazioni e si costruisce futuro. Per Aurora e Barriera di Milano è un passo avanti e, per i giovani del quartiere, un segnale forte.