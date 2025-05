Due bimbi piccoli lasciati da soli in casa: soccorsi e portati in ospedale dai carabinieri

Due bimbi piccoli lasciati soli in casa: soccorsi e portati in ospedale dai carabinieri

Momenti di grande paura nella mattina di oggi, venerdì 23 maggio, a Torino. Due bimbi di uno e quattro anni sono stati rintracciati questa mattina da soli in casa in via Valentino Carrera, nel quartiere Parella.

Decisivo l'arrivo dei carabinieri

A soccorrere i due piccoli i carabinieri, intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco che sono stati costretti a forzare la porta per entrare in casa e ai sanitari del 118. Sul posto anche un’assistente sociale del Comune. A far scattare l’intervento sarebbe stata una chiamata che segnalava la presenza dei due piccoli in lacrime nell’abitazione.

I genitori ancora non rintracciati

Ancora senza esito le ricerche dei genitori. I piccoli sono stati poi accompagnati in ospedale dove sono in valutazione in pronto soccorso ma le loro condizioni cliniche sarebbero buone.