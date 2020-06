Tragedia a Beinasco: incendio in un appartamento, muore intossicata una donna di 46 anni

Tragedia nella notte a Beinasco. Era circa l'1.30 quando in un appartamento di via Torino si è sviluppato un incendio. Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per prestare soccorso, insieme ai carabinieri.



All'interno della casa si trovava in quel momento una donna di 46 anni, E.R., morta per aver inalato i fumi che si sono creati dal rogo: la vittima è stata trovata in cucina, dove si era recata forse nel tentativo di spegnere le fiamme. Fiamme che si sarebbero poi estinte da sole, liberando però il monossido. Al momento si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti, ma le ipotesi che si fanno strada per un evento che appare comunque accidentale è che siano rimasti accesi i fornelli, oppure il malfunzionamento di un elettrodomestico.