I Maghi di Oz inaugurano 'Musical a Corte' alla Palazzina di Stupinigi

Tutta la storia del musical raccontata in un'unica storia: quella dei Maghi di Oz. Il primo appuntamento di Musical a Corte, alle ore 19 di oggi, domenica 28 giugno, nel Cortile d'Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi è un invito a perdersi nel labirinto di narrazioni e canzoni che Oz ha ispirato in 120 anni.

Le avventure di Dorothy nella Meravigliosa Terra di Oz nascono come equivalente americano di Alice nel Paese delle Meraviglie dalla penna di Lyman Frank Baum nel 1900. La storia si dipana in ben 14 romanzi e da subito colleziona numerose varianti: la versione indiana non ha l'Uomo di Latta ma un cavallo, nella traduzione russa Dorothy e Toto diventano Ella e Totoshka con avventure completamente diverse, in Israele la Terra di Oz diventa la biblica Terra di Uz, patria di Giobbe.

La STM - Scuola del Teatro Musicale, ha scelto di seguire le versioni musicali, che però complicano la storia ancora di più: già nel Musical The Wonderful Wizard of Oz del 1902, scritto dallo stesso Baum, il fido cagnolino Toto è una mucca chiamata Imogen; nel film del 1939 le scarpette d'argento sono rosse, forse perché in Technicolor venivano meglio; in The Wiz del 1974 il Mondo di Oz è praticamente il Wakanda di Pantera Nera e nel musical Wicked del 2003 si cambiano sia il passato che il futuro della storia. Rinunciando a una storia coerente, la STM ha scelto di condurre per mano il pubblico nel labirinto di narrazioni e canzoni che Oz ha ispirato in 120 anni.

PROGRAMMA

Over The Rainbow - Wizard of Oz

Wonders of the World - Oz di A.L.Webber

Munchkinland - Wizard of Oz

Popular – Wicked

Defying Gravity – Wicked

If I Only Had a Brain - Wizard of Oz

We’re Off To See the Wizard - Wizard of Oz

If I Only Had a Heart - Wizard of Oz, If I Could Feel - The Wiz, Ease On Down the Road – The Wiz

If I Only Had the Nerve - Wizard of Oz, I’m a Mean Old Lion - The Wiz

Ding Dong The Witch is Dead - Wizard of Oz, (Everybody Rejoice) Brand New Day - The Wiz

Home - The Wiz

Over The Rainbow - Wizard of Oz

CAST

Valentina Montori – Soprano

Federica Bocchini - Mezzosoprano

Davide Gasparrini – Tenore

Davide Torlai – Baritono

Eleonora Lombardo – Pianoforte

Stella Bastianelli – Attrice