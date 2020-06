Nichelino, dal 21 giugno tornano gli appuntamenti con Lirica e Musical a Corte

La rassegna domenicale del Teatro Superga nel Salone della Palazzina di Caccia di Stupinigi, si sposta nel Cortile d’Onore confermando i quattro appuntamenti in programma rinviati a causa dell’emergenza Coronavirus: “Don Pasquale” domenica 21 giugno, “I maghi di Oz” domenica 28 giugno, “My Fair Lady” domenica 5 luglio, “Hollywood Musical” domenica 12 luglio.

Lirica e Musical a Corte sono incontri-spettacolo di natura divulgativa, con gli interpreti della STM – Scuola del Teatro Musicale di Novara, che analizzano gli aspetti testuali e musicali delle opere concentrandosi sulla trama e sui retroscena storici della composizione e proponendo l’ascolto guidato di alcuni dei brani salienti.

Si parte domenica 21 giugno con “Don Pasquale”, l’opera di Gaetano Donizetti che leggenda vuole sia stata composta in soli 11 giorni e racconta le vicende del vecchio e ricco Don Pasquale e del nipote Ernesto. Si prosegue, poi, con i tre appuntamenti dedicati al musical. “I Maghi di Oz” il 28 giugno: tutta la storia del musical in un’unica storia, quella di Oz. “I Maghi di Oz” è l’odissea di Dorothy e Bobo nel mondo di Oz raccolta nelle canzoni più belle che l’hanno resa popolare negli anni, da “Over the Rainbow” ai brani tratti dal famosissimo prequel “Wicked” di Stephen Schwartz, a quelle del film “The Wizard of Oz” del 2011. Il 5 luglio sarà la volta di “My Fair Lady”, il musical perfetto. Storia e retroscena del più britannico musical di Broadway di Loewe & Lerner del 1956, tratto da “Pigmalione” di Shaw, considerato il più raffinato esempio di narrazione in musica che colleziona alcune delle arie più amate del genere musical.

Chiude, infine, il 12 luglio, “Hollywood Musical”, celebrazione del musical cinematografico: dal primo film sonoro “The Jazz Singer” ai film originali che si staccano dai successi di Broadway, da “Cappello a Cilindro” a “Cantando sotto la Pioggia” che diventeranno solo successivamente spettacoli teatrali; dai musical Disney ai classici contemporanei, come “Moulin Rouge”, “La La Land” e “The Greatest Showman”.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni sanitarie di sicurezza.



BIGLIETTI

Il costo del biglietto sarà ridotto di 5 euro (25 euro intero; 20 euro ridotto), perché a causa delle restrizioni imposte per contrastare l’epidemia non è possibile abbinare al concerto l’aperitivo. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date. Chi ha già acquistato il biglietto, inoltre, riceverà un voucher di 5 euro spendibile a detrazione per uno spettacolo della prossima stagione del Teatro Superga.

I biglietti saranno acquistabili online prossimamente sul sito Ticketone. La biglietteria sarà aperta nei giorni di spettacolo dalle ore 18 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Domenica 21 giugno, ore 19

Don Pasquale

Eugenia Braynova, soprano; Omar Kamata, baritono; Emilio Marcucci, basso; Dario Prola, tenore; Achille Lampo, pianoforte

Domenica 28 giugno, ore 19

I maghi di Oz

Federica Bocchini, soprano; Davide Gasparrini, tenore; Valentina Montori, mezzosoprano; Davide Torlai, basso; Eleonora Beddini, pianoforte

Progetto e testi di Andrea Ascari

Domenica 5 luglio, ore 19

My Fair Lady

Silvia Testoni, soprano; Stefano Colli, baritono; Marco Ghilarducci, pianoforte

Domenica 12 luglio, ore 19

Hollywood Musical

Gaia Bellunato, soprano; Davide Gasparrini, tenore; Elisa Mattioli, mezzosoprano; Davide Torlai, basso; Marco Ghilarducci, pianoforte

Progetto e testi di Andrea Ascari