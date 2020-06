Anagrafi, la scorsa settimana emesse 1.182 Carte d’Identità e 4.010 certificazioni anagrafiche

Gli sportelli anagrafici decentrati e dell’Anagrafe Centrale dal 22 al 27 giugno hanno emesso 1.182 Carte d’Identità e 4.010 certificazioni anagrafiche.

Gli appuntamenti gestiti per altre pratiche urgenti (certificati, autentiche, dichiarazioni sostitutive) sono stati 476: 260 in Centrale, 216 nelle Decentrate.

Presso le edicole, nello stesso periodo, sono stati stampati 479 certificati anagrafici. Certificati emessi dai totem: 160.

Con il servizio online tramite il servizio CertificaTO molti torinesi, nella scorsa settimana, hanno potuto ottenere, senza recarsi agli sportelli, un totale di n. 1131 certificati anagrafici. I matrimoni civili nella scorsa settimana sono stati 14, più una unione civile.

Le sedi anagrafiche decentrate aperte sono: Via Stradella 192, (Circ. 5), corso Vercelli 15 (Circ. 7), Corso Corsica 55 (Circ. 8), Via Federico Campana 30 (Circ. 8), Via Valentino Carrera, 81 (Circ. 4), Guido Reni 102 (Circ. 2), strada comunale di Mirafiori 7 (Circ. 2) e l’Anagrafe Centrale in Via della Consolata 23.

Riapriranno gli sportelli: piazza Montale 10 (circ. 5) da martedì 30 giugno; corso Racconigi 94 (Circ. 3) da mercoledì 1° luglio; via De Sanctis 12 (Circ. 3) da giovedì 2 luglio.

Il Comune di Torino per recuperare l’arretrato di richieste per certificazioni anagrafiche, che si era accumulato già prima del periodo di lockdown COVID19, sta predisponendo una task force di funzionari comunali anche provenienti da altri settori comunali. Questi dipendenti, dopo un breve corso di formazione, su base volontaria verranno distaccati 8 ore alla settimana nelle sedi anagrafiche decentrali e di via della Consolata. L’obiettivo è quello di superare il periodo post emergenziale e arrivare all’azzeramento completo dell’arretrato con la possibilità di appuntamenti a 1-2 giorni. La Task force sarà oggetto di una specifica contrattazione aziendale con i sindacati.

Per accedere ai servizi demografici di qualunque tipologia in tutte le anagrafi cittadine è INDISPENSABILE le prenotazione al numero 011 011 25380 da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30 oppure all'indirizzo email: prenotazioni.anagrafe@comune.torino.it

prenotazioni.anagrafe@comune.torino.it