TIM accanto agli italiani nella fase di ripartenza

Nel corso dell’evento di chiusura di Maestri d’Italia, la “scuola digitale” ideata da Riccardo Luna e realizzata da TIM, l’attuale Presidente di TIM, Salvatore Rossi , ha voluto trasmettere in live streaming tutto il proprio entusiasmo.

Creato con la collaborazione di oltre trenta partner, il programma formativo rientra nel progetto Operazione Risorgimento Digitale, concepito per diffondere tra i cittadini italiani una nuova visione, più semplice e accessibile, della cultura digitale.

Il presidente di TIM ha tenuto a fare sapere che i percorsi di formazione proposti da Maestri d’Italia proseguiranno ad accompagnare gli italiani durante la ripartenza dopo il periodo di lockdown, evidenziando, insieme al blogger informatico Salvatore Aranzulla, l’intenzione della società nel diffondere una cultura tecnologica non solo nelle aziende ma anche a scuola e in famiglia.

Maestri d’Italia: un successo meritato per una grande scuola online

Il Presidente di TIM ha enfatizzato l’importanza della comunicazione digitale in un momento difficile come quello dell’isolamento obbligatorio durante il periodo di emergenza sanitaria. In questi ultimi mesi, la presenza di Internet ha permesso a tutti di rimanere in contatto con la famiglia e gli amici, di lavorare e di studiare a distanza, rendendo l’esperienza molto più sopportabile.

I contenuti digitali diffusi da Maestri d’Italia, tra live streaming, lezioni in diretta, trasmissioni on demand e interazione con i social, ha contato oltre settecentomila visualizzazioni. Una vera e propria accademia di formazione a distanza, che ha permesso agli utenti di usufruire gratuitamente di incontri e webinar tenuti da noti professionisti ed esperti.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Riccardo Luna, Maestri d’Italia ha permesso a grandi e piccoli di avvicinarsi alla cultura digitale, attraverso lezioni di cultura classica per gli studenti della maturità, corsi destinati ad approfondire le competenze digitali degli adulti e lezioni per avvicinare i più piccoli al mondo dell’informatica e della scienza.

Capire l’importanza delle competenze digitali

Come si è visto proprio in questo periodo di chiusura e isolamento, la conoscenza di internet e delle tecnologie digitali è di fondamentale importanza, sia in un simile momento di emergenza, così come nella vita quotidiana, nel percorso scolastico ed educativo, nel lavoro e nell’interazione sociale.

L’intento di Maestri d’Italia e del progetto Operazione Risorgimento Digitale si riferisce proprio all’acquisizione non solo di competenze più approfondite, ma anche della consapevolezza di quanto queste oggi siano indispensabili.

Maestri d’Italia è stata la prima esperienza di formazione interamente online, gratuita e arricchita da momenti di interazione e di confronto, che ha permesso di usufruire di contenuti live disponibili sia sul sito di Operazione Risorgimento Digitale, sia sulle più note e accessibili piattaforme social, come YouTube e Facebook.

Il programma formativo proposto da TIM, in collaborazione con i vari partner, ha toccato una gamma di argomenti importanti e interessanti: i temi legati alla pandemia di Covid 19, naturalmente, ma anche le ripercussioni che questa ha provocato sull’economia e sulla vita quotidiana e, di conseguenza, la possibilità di ripartire con una nuova visione del mondo offerta dall’intelligenza artificiale e dalla cultura digitale in genere. Oltre, ovviamente, ai grandi temi della cultura classica, della letteratura e della scienza.