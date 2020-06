Piemonte, via libera alla formazione in presenza e ai parchi di divertimento

Via libera alle lezioni in presenza, comprese quindi le attività di formazione teorica in aula, e ai parchi tematici e di divertimento. Sono queste le principali novità contenute nella nuova ordinanza emanata questa sera dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Proprio ieri avevamo raccontato dell'appello delle scuole di lingue (LEGGI QUI), che quindi adesso potranno tornare a operare regolarmente. L'ordinanza, nel rispetto delle linee guida previste a livello nazionale, autorizza in particolare la formazione in presenza in modo più esteso, non solo quindi nel caso dei laboratori o delle altre attività non eseguibili in smart working. Sono quindi compresi la formazione teorica in aula, i servizi al lavoro e i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani.