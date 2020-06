Pubblicata la Guida Free 2020 di “Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina”

Conoscere il prezioso patrimonio del territorio della Valle di Susa in un appassionante viaggio attraverso siti archeologici, abbazie e monasteri, cicli affrescati, Sistema Museale Diocesano, collezioni museali, fortificazioni, cultura materiale, parchi naturali e gusto: tutto questo è possibile grazie alla Guida Free 2020 ideata dal piano di valorizzazione territoriale “Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina” ed edita da Graffio.

Questo progetto editoriale assume un valore ancora maggiore in questo periodo così particolare: auspichiamo che l'entusiasmo e l'impegno che mettiamo per la promozione della Valle trasformino l’inizio dell'estate in un momento di ripartenza per tutti, residenti e visitatori del nostro territorio.

Nelle sue 56 pagine, con testi in italiano, francese e inglese, la guida gratuita presenta l'elenco completo dei siti culturali valsusini aperti e fruibili, descritti in modo semplice e accattivante, con l’indicazione degli orari di apertura e dei contatti a cui rivolgersi per avere ulteriori informazioni.

Oltre ai luoghi da visitare, sono presenti utili focus sulla navetta che collega Avigliana alla Sacra di San Michele e sugli info point diffusi, e una cartina di facile lettura che riporta i siti turistico-culturali e i punti informativi (Atl, Iat, uffici turistici comunali, consorzi turistici).

Uno speciale approfondimento è dedicato all'undicesima Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa in programma per domenica 20 settembre (a cui si aggiunge un appuntamento mercoledì 14 ottobre riservato alle scuole) e dedicata quest'anno alla “Musica”. Durante l'intera giornata quindici località valsusine apriranno le porte dei siti archeologici per visite guidate gratuite con animazioni a tema, dimostrazioni, spettacoli teatrali, narrazioni...

Infine, la pubblicazione dedica uno spazio a due applicazioni per smartphone: “Chiese a porte aperte”, che consente di aprire e visitare autonomamente, su prenotazione, i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta fra cui le cappelle di San Sisto e di Notre Dame del Coignet a Bardonecchia e di Sant'Andrea delle Ramats (Chiomonte), e “Valle Susa Heritage”, per una moderna esperienza di visita a luoghi e itinerari con l’ausilio di beacon, al fine di ampliare l’offerta culturale attraverso il miglioramento dell’accessibilità agli spazi museali.

La Guida Free 2020 sarà disponibile a breve nei siti culturali, nei punti informativi e negli uffici turistici ed è già scaricabile in formato pdf dal sito internet del piano di valorizzazione al link: https://www.vallesusa-tesori.it/it/stories/2020/06/30/guida-free-valle-di-susa-2020