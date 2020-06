Il Cenacolo del Gagna restituito al Duomo di Torino completamente restaurato

È stato restituito, al Duomo e alla Città di Torino, dopo un lungo restauro a cura del Distretto Rotary 2031, il Cenacolo del Gagna. Copia del 1800 del famoso Cenacolo Leonardiano. L’opera di a Francesco Gagna è posta sopra la porta interna del Duomo, proprio di fronte all’altare, in corrispondenza del l’Eucarestia, ed è composta da cinque tavole con un peso di più di ottocento chili.

A differenza di quello Vinciano milanese, posto a Santa Maria delle Grazie, quello dentro il Duomo di Torino è tutto intero. Non tagliato ai piedi del Cristo per farlo stare sopra sopra una porta come per l'opera di Leonardo . È un’opera ottocentesca a opera di Luigi Gagna, commissionata da Carlo Felice e donata poi al Duomo di Torino da Carlo Alberto nel 1835.



La riconsegna è avvenuta martedì 23 giugno al cospetto di Monsignor Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, della Sindaca Chiara Appendino e del Governatore del Distretto Rotary 2031 Giovanna Mastrotisi. Presenti anche Mario Epifani della Soprintendenza archeologica Belle Arti e paesaggio, Paola Gribaudo, Presidente dell Accademia Albertina, Aldo Grassini, Presidente del Museo Tattile Statale Omero, Anna Osello docente del Politecnico di Torino e Paolo Belgioioso, docente dell Accademia Albertina.

I lavori di restauro avevano preso il via subito dopo le festività Natalizie e dovevano concludersi entro la Pasqua 2020. Purtroppo per il Lockdown imposto dal Covid-19 i lavori hanno subito dei rallentamenti e solo pochi giorni fa si è potuto procedere alla riconsegna.

Il dipinto di Francesco Gagna è fruibile anche dai non vedenti grazie al progetto “Da Leonardo” un lavoro sinergico del Politecnico e dell’Accademia Albertina facente capo rispettivamente alla professoressa Osello e al, professor Belgioioso. L’opera è trasposta in 3D con una focalizzazione particolare sull’espressione delle mani: del Cristo, di Giuda, di Tommaso, di Giovanni di Andrea. Le mani racconteranno questa Ultima Cena in un modo mai eseguito prima.

È come restituire alla città un tassello - dichiara il Governatore del. Distretto Rotary 2031 Giovanna Mastrotisi -, un piccolo mosaico di cultura al territorio. Ma soprattutto con questa restituzione vogliamo sottolineare l’importanza dell’inclusione, della non diversità tra le persone. Ed è per questo che l’opera è stata messa anche a buona fruizione delle persone non vedenti. Attraverso le linee, i segni, i segnali che permettono di ricreare l’emozione dell’opera anche in chi non può fruirne in modo completo.

È stata una squadra di restauro eterogenea che aveva “voglia di fare”. Studenti e professori dell’ Accademia Albertina hanno saputo cogliere questa prova per fare ancora di più.

Questi sono i valori del Rotary :aiutare gli altri e fare qualcosa di stimolante che gli altri possano cogliere e percorrere con noi.

Sono stati mesi difficili quelli trascorsi durante il Lockdown, ci siamo fermati e isolati. Ma questa ripartenza di stasera con queste emozioni è un valore aggiunto. Un modo per ripartire con forza e con nuovo vigore”.

Mario Epifani della Soprintendenza alle belle arti dichiara : “In chiusura delle celebrazioni per il quinto centenario della morte del poliedrico artista toscano, la Soprintendenza ha accolto con viva soddisfazione il restauro, a cura del Distretto Rotary 2031, di un dipinto che è una precoce dimostrazione della fortuna che ha fatto di opere come questa delle popolarissime icone. Finora poco studiata, l’ultima cena di Luigi Gagna rappresenta anche una importante testimonianza di un dipinto leonardesco che fin dal ‘500 subì un progressivo deterioramento. Questo anche a causa della sua stessa tecnica esecutiva sperimentale. È stato molto interessante e utile indagare da vicino una copia eseguita nell’ 800”.



Paola Gribaudo, Presidente dell Accademia Albertina spiega che “Con questa restituzione portiamo a conoscenza della Città di Torino uno dei capolavori dell arte Universale che è il Cenacolo di Leonardo, nella copia del Gagna. Pochissimi in città sanno di questa presenza.

Non è la prima volta che L’Accademia si occupa di creare anche delle opere in Braille e il titolo del libro che accompagna questa restituzione “Il. Cenacolo delle emozioni” rivela tutta la suggestione dell’opera”.

Paolo Belgioioso, docente dell Accademia Albertina spiega il libro tattile “Il Cenacolo delle emozioni “.

“Siamo stati coinvolti in questo percorso tattile per dare possibilità a chi non vede di fruire delle bellezze artistiche. Per il Cenacolo del Gagna abbiamo de viso di creare un supporto per i non vedenti che potesse essere utilizzato individualmente evitando quindi un utilizzo comunitario visto il periodo di emergenza coronavirus. In questo libro, Il Cenacolo delle emozioni, il disegno in rilievo rende possibile in modo tattile, una percezione delle forme e della composizione del Cenacolo. Presenti nel libro anche dei raffronti tra il dipinto del Gagna e quello Vinciano”.



Anna Osello docente del Politecnico di Torino racconta che “Noi come laboratorio di realtà virtuale abbiamo in una prima fase prodotto una stampa 3D dell’intera pala in modo da consentirne la lettura tattile. Oggi presenteremo una sperimentazione teorica in cui il non vedente avvicinandosi alla stampa in 3D potrà sentire tattilmente il quadro, mentre una voce racconterà, seguendo i suoi movimenti, le parti specifiche del dipinto”” .