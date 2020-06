Nella Sala consiliare del Comune di Candiolo e con la supervisione del notaio Andrea Ganelli, è avvenuta in video streaming l'estrazione dei 120 premi in palio per “Ricerca la Fortuna”, terza edizione della Lotteria della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus.

Erano presenti il Sindaco di Candiolo, Stefano Boccardo, e il Direttore della Fondazione, Gianmarco Sala.