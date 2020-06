Piemonte dal Vivo invade i palchi all'aperto: dal 1° luglio teatro, danza, musica e circo

Un grande palcoscenico regionale per spettacoli e performance. Dal 1° luglio prende il via il ricchissimo programma estivo di Piemonte dal Vivo, con teatro, danza, musica e circo contemporaneo, in spazi all’aperto, giardini, dimore storiche e arene estive, per un totale di oltre 100 repliche. Un unico cartellone, per luoghi e pubblici diversi, da Verbania a Cuneo, da Biella ad Asti, Alessandria, Novara, Torino, Vercelli, rispondendo a bisogni culturali di alto profilo nel pieno rispetto delle nuove normative, come motore di ripresa per l'intero comparto piemontese.

“Con questa prima proposta estiva, tuttora in espansione, confidiamo di poter assolvere al nostro ruolo di cerniera tra artisti e pubblico, rendendo possibili le condizioni per la celebrazione del rito teatrale in un contesto complesso e allo stesso tempo sfidante - dichiara il direttore Matteo Negrin -. La difficile attesa ha dato spazio a riflessioni profonde sul ruolo della cultura nella società contemporanea. Abbiamo creato un palinsesto per tutti, raccogliendo le istanze delle comunità locali e assumendo con responsabilità il ruolo di propulsore per tutto il comparto, così difficilmente provato dalle condizioni degli ultimi mesi”.

Gli spazi estivi sono stati realizzati in primo luogo insieme alle amministrazioni comunali che tradizionalmente concorrono alla realizzazione delle stagioni teatrali invernali.

Vercelli trasforma piazzale Pisu in un’arena capace di ospitare fino a 800 posti seduti, mentre Cuneo allestisce la propria (per una platea di 500 persone) negli spazi adiacenti al Palazzetto dello Sport, in vista di una stagione che si estenderà fino alla ripresa del campionato di Volley. Verbania utilizza gli spazi naturali esterni al Centro Eventi il Maggiore, arrivando ad accogliere fino a 1000 spettatori affacciati su lago, mentre Tortona ospita la propria programmazione estiva nella corte del Teatro Civico, allestita per l’occasione. E ancora Pinerolo, con un palco nel parco di Villa Corelli, o Ciriè con l’Area Remmert, immersa nel verde nel centro storico della città.

Tra gli artisti in programma: Bandakadabra (Area Remmert di Ciriè, 1 luglio; Arena estiva di Cuneo, 19 luglio; Ala polifunzionale di Savigliano, 3 e 4 agosto; Parco Corelli di Pinerolo, 7 agosto e Corte del Teatro Civico di Tortona, 8 agosto); Alessio Boni e Omar Pedrini in 66/67 (Arena estiva di Cuneo, 11 luglio); Michele Placido in Amor y Tango (Arena estiva di Verbania, 15 luglio); Giobbe Covatta in La Divina Commediola (Arena estiva di Verbania, 22 luglio e Ala Polifunzionale Savigliano, 23 luglio); Michela Murgia in Istruzioni per diventare fascisti (Arena estiva di Cuneo, 24 luglio); Mario Perrotta in In nome del padre (Parco Corelli di Pinerolo, 24 luglio, e Arena estiva di Cuneo, 27 luglio); Peppe Servillo & Solis String Quartet con il concerto Presentimento (Cortile di Palazzo S. Chiara di Chivasso, 26 luglio); Roberto Castello con Mbira (Area Remmert di Ciriè, 28 luglio); Lella Costa in La vedova Socrate (Area Remmert di Ciriè, 3 settembre).

Dal 10 luglio, in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, i giardini della Reggia di Venaria ospitano, il venerdì e il sabato, dalle ore 18 alle ore 22 circa, proposte di teatro per famiglie, circo e danza contemporanea, musica e prosa. Più di 50 spettacoli fino a metà agosto, per unire alla visita dei magnifici spazi reali un’occasione di grande spettacolo dal vivo. Tra gli artisti in programma nel main stage, a partire dalle ore 20.30: Silvia Gribaudi con Graces site specific (10 luglio), Maria Amelia Monti in Si è fatto tardi molto presto (11 luglio), Bandakadabra (24 luglio), Giobbe Covatta in La Divina Commediola (25 luglio), Roberto Castello con Mbira (31 luglio), Alessandra Faiella in La versione di Barbie (7 agosto), Moni Ovadia con Laudato Si’ (8 agosto), Lella Costa in La vedova Socrate (14 agosto), Cristina Donà e Daniele Ninarello in Perpendicolare (15 agosto).

Per le famiglie, il palinsesto prevede, ogni venerdì e sabato a partire dalle ore 18.00, un programma dedicato presso il Boschetto della Musica, con proposte di prosa di Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, Assemblea Teatro e Onda Teatro, spettacoli di circo della compagnia Artemakia, diretta da Milo Scotton, e opere di danza della compagnia Tardito/Rendina.

Per quanto riguarda la musica, i giovani artisti del Conservatorio G. Verdi di Torino e dell’Accademia di Musica di Pinerolo si esibiranno alla Cascina Medici dalle ore 18.30, il venerdì e il sabato. Il circo contemporaneo di MagdaClan colorerà, infine, il Giardino delle Rose il 25 luglio, il 7 e 8 agosto.

La programmazione lascia ampio spazio alle attività di formazione, inclusione e benessere potendo contare sugli ampi spazi dei giardini della Reggia. L’Allea Reale ospiterà il 10, 24 e 31 luglio una tappa del progetto Sacre, ideato e promosso dalla Lavanderia a Vapore di Collegno, che coinvolge scuole di danza coordinate dai coreografi Viola Scaglione, Elena Rolla e Stefano Mazzotta, per un grande progetto collettivo, omaggio al Sacre du Printemps di Igor Stravinsky. I temi del rito, del sacrificio, dell'unione verranno sviluppati sia durante le pratiche condivise con le scuole di danza nel pomeriggio sia nelle proposte performative a cura delle compagnie Balletto Teatro di Torino, EgriBiancoDanza e Zerogrammi. Ancora, il venerdì la Reggia accoglierà Dance Well, pratica rivolta alle persone affette da Parkinson, realizzata in collaborazione con Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani e Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome.

Per assistere alle attività spettacolari, sarà sufficiente il biglietto di ingresso alla Reggia che fino al 16 agosto prevede un’apertura straordinaria serale (tutti i giorni fino alle ore 22; la domenica fino alle ore 18.30).

Tra i progetti selezionati tramite il bando Corto Circuito – uno stanziamento di 500 mila euro messo a disposizione da Piemonte dal Vivo come primo atto concreto in risposta all’emergenza sanitaria – le prime a prendere il via sono nove proposte per i mesi estivi: Le Notti di Cabiria di Cabiria Teatro e NU 2020 Community and Performing Arts di Rest-<wbr></wbr>Art a Novara; Festival Nazionale di Luigi Pirandello e del teatro piemontese dell’Associazione Lingua Doc a Coazze (To); Paesaggi di S-Confine di Teatro e Società a Pomaretto e Perosa Argentina (To); Piedicavallo Festival di Nuvolanove a Piedicavallo (Bi); I Live Show di

Mulino ad Arte tra Cumiana, Orbassano e Piossasco (To); il festival Arena delle Alpi dell’Associazione Revejo a Venaus (To); EverGreen Fest di Tedacà al Parco della Tesoriera di Torino tra luglio e agosto; ripArte de Il Cerchio di Gesso / Cubo Teatro negli spazi OFF Topic di Torino.

Il circo contemporaneo sarà inoltre protagonista ad Asti, Grugliasco (To), Moncalieri (To), Mondovì (Cn) e Venaria (To) grazie alla rinnovata collaborazione con la Fondazione Cirko Vertigo.

Anche i festival estivi, da sempre partner di Piemonte dal Vivo, si sono ri-immaginati alla luce delle nuove disposizioni normative: CROSS festival con Walk Edition dal 9 luglio al 26 settembre, in un’edizione diffusa

nella provincia del Verbano Cusio Ossola; la 42esima edizione di AstiTeatro, che dal 28 agosto al 6 settembre porterà ad Asti il meglio della drammaturgia contemporanea; la terza edizione di Attraverso Festival, che proporrà spettacoli diffusi nell’area Unesco di Langhe-Roero e Monferrato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre; Mirabilia a Cuneo a settembre, con un focus dedicato alla danza italiana.

Grazie alla collaborazione con l’Università di Torino, dal sito di Piemonte dal Vivo sarà possibile accedere a tutta l’offerta estiva tramite la piattaforma FirstLife, sviluppata dal gruppo di ricerca “Social Computing” del Dipartimento di Informatica, guidato dal professor Guido Boella. Nuovo strumento per una fruizione smart e agile, FirstLife è una piattaforma di crowdsourcing basata su una mappa interattiva i cui i contenuti riguardano le attività e i progetti associati ai luoghi; su di essa sarà possibile per gli utenti interagire, partecipando a discussioni, gruppi tematici ed eventi.

“Per questa stagione estiva, Piemonte dal Vivo mette a disposizione tutti gli strumenti necessari affinché il teatro, la danza e la musica possano essere ancora una volta un volano per la crescita del territorio e un’occasione per tante famiglie e cittadini di trascorrere alcuni momenti piacevoli in compagnia dell’arte – dichiara la presidente Angelica Corporandi d’Auvare -. Ringrazio come sempre tutto lo staff della Fondazione che ha permesso, anche in questi mesi difficili, la programmazione e la realizzazione di un’offerta così ampia e di alto livello".