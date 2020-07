Nichelino, si schianta con la moto della scuola guida sul cavalcavia della tangenziale

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, a Nichelino una trentenne su motociclo, durante una lezione di scuola guida, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il guardrail del cavalcavia della tangenziale.

La giovane é caduta rovinosamente a terra, mentre la moto incontrollata si è schiantata più in avanti contro il muretto che sostiene le griglie di sicurezza posizionate sul ponte della tangenziale. Fortunatamente il manufatto non ha ceduto, permettendo al mezzo di arrestarsi e non precipitare nella sottostante tangenziale. La donna, ferita, è stata presa in carico dal 118 con personale di soccorso e trasportata in codice giallo al Cto di Torino, mentre l'istruttore che seguiva la moto per molti minuti è rimasto sotto choc.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Nichelino, che ora sta lavorando per accertare l'esatta dinamica di quanto avvenuto.