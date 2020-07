“Priorità alla scuola”: stasera si manifesta a Pinerolo

L’opinione degli organizzatori è che la pandemia abbia messo in luce le fragilità della scuola in Italia e perciò stasera, giovedì 2 luglio, si manifesterà per un suo rilancio e una ripartenza dignitosa. Il ritrovo è alle 18 davanti al Comune di Pinerolo, in piazza Vittorio Veneto.

Ci saranno insegnanti, genitori, sindacalisti, il gruppo politico Rosso Pinerole e associazioni che invocano “Priorità alla scuola”. La richiesta è di impiegare i finanziamenti europei che arriveranno a seguito dell’emergenza da Covid-19 per lasciarsi alle spalle scuole fatiscenti, classi pollaio e così via. Gli organizzatori infatti chiedono il recupero e il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, un piano di assunzioni dei docenti, che regolarizzi i concorsi e i percorsi abilitanti e una legge che cancelli per sempre le classi pollaio.