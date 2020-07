A Torino il primo tratto di via Borgo Dora diventa pedonale (VIDEO)

I residenti del Balon hanno ottenuto una prima, significativa vittoria: la pedonalizzazione di via Borgo Dora, da corso Giulio Cesare a via San Simone. Il tratto di strada, cuore pulsante dei mercatini tematici e casa di diversi esercizi commerciali, da oggi è chiuso al traffico.

L'iniziativa, nata dall'idea di due residenti (e commercianti, ndr), è stata portata avanti grazie al supporto di altri cittadini e a una raccolta di circa 300 firme: “Abbiamo colto - spiegano – l'opportunità di rendere questo posto un po' più bello e vivibile coinvolgendo anche i nostri vicini. Questo è solo un tassello di un mosaico molto più grande che coinvolge tutta Borgo Dora, di una visione di insieme che porterà a vivere il quartiere in maniera diversa”.

A esultare è anche il Comune, deciso a proseguire con le pedonalizzazioni anche in altre zone della città: “Stando chiusi in casa - dichiara l'assessora ai trasporti Maria Lapietra – ci siamo resi conto del bisogno di muoverci, riversarci nelle strade e respirare aria diversa: dai cittadini sta arrivando, finalmente, un input verso la creazione di zone dove poter camminare liberamente".

"Definiremo a breve altre pedonalizzazioni smart, realizzabili anche grazie a semplici fioriere, nell'attesa di portare avanti interventi strutturali in Vanchiglia, Via Di Nanni, nel basso San Donato e in Borgo Campidoglio.”

Questo traguardo non sarebbe stato raggiungibile senza la collaborazione della Circoscrizione 7: “Un anno e mezzo fa - commenta il presidente Luca Deri – i residenti ci mandarono una lettera in cui chiedevano la pedonalizzazione di questo pezzo di territorio caratteristico e conosciuto da tutti i torinesi: io e la coordinatrice Cremonini ci siamo attivati, anche grazie all'interlocuzione positiva del Comune, e siamo riusciti a portare a termine questo intervento. Sul quartiere ne sono previsti altri, mentre è in cantiere una pedonalizzazione anche in un luogo importante della cristianità”.