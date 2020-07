Centi estivi, l'Asl To3 realizza un video-tutorial per gestire le attività in sicurezza

Un video-tutorial che contiene indicazioni precise su come organizzare l’attività nei centri estivi per bambini e adolescenti nella fase attuale dell’emergenza Covid-19, con l’obiettivo di conciliare i momenti di gioco e di socialità con la tutela della salute per i più piccoli, per le loro famiglie e per gli operatori coinvolti.

A preparare e a mettere il video a disposizione di tutti gli operatori e di tutte le strutture del Piemonte, d’intesa con la Regione, è stato un gruppo di lavoro dell’Asl To3, composto da vari servizi (Dipartimento di Prevenzione, Spresal, Sian - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Commissione di Vigilanza, Sisp - Servizio Igiene e Sanità pubblica, Formazione e Rischio clinico). Il tutorial, della durata di circa 14 minuti, è disponibile sul canale YouTube dell’Asl To3 al link https://youtu.be/Q5PPKgqIxZ4.

Le indicazioni principali fornite dagli esperti riguardano disposizioni e modalità per l’accesso alle strutture, per la somministrazione e il consumo dei pasti, per l’accompagnamento e il ritiro di bambini e ragazzi da parte dei genitori. Prevedono, nell’ambito dell’organizzazione delle attività da parte dei centri, il rispetto del distanziamento fisico, la valutazione degli spazi a disposizione, criteri per la presenza del personale, che deve essere adeguatamente formato. Oltre, ovviamente, al rispetto delle precauzioni di tipo sanitario: igienizzazione di locali e oggetti, uso di dispositivi di protezione, pulizia e ricambio d’aria negli ambienti.

“Il lockdown è stato un momento devastante anche per i bambini e per i ragazzi. Per questo motivo, in Asl e in Unità di crisi, insieme alle amministrazioni comunali ci siamo imposti di riaprire i centri estivi e di farlo in sicurezza – sottolinea il Direttore Generale dell’Asl To3, Flavio Boraso – Siamo quindi orgogliosi che l’impegno dei servizi dell’Asl To3 sia stato valorizzato dalla Regione e messo a disposizione di tutto il Piemonte”.