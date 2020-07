Camion si ribalta nei pressi dello svincolo di Marene sull'A6 in direzione Savona

Incidente sull'autostrada A6 Torino-Savona nella mattina di oggi venerdì 3 luglio. Un camion si è ribaltato poco prima dello svincolo per Marene mentre viaggiava in direzione Savona. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco permanenti di Saluzzo e Cuneo coadiuvati dai volontari di Racconigi.



Sul posto anche l'elicottero Drago Eco dei vigili del fuoco. L'equipe medico sanitario ha raggiunto il luogo del sinistro per prestare i primi soccorsi. Polstrada in loco per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

La strada non è stata bloccata, ma si consiglia di percorrere il tratto incidentato a velocità ridotta.