Meteo, un fine settimana di bel tempo su Torino e provincia, almeno fino a lunedì

Dopo il maltempo delle scorse ore, gli esperti del meteo annunciano miglioramenti fino alla giornata di lunedì. Situazione dunque in miglioramento con temperature in risalita e belle giornate estive almeno fino all'inizio della prossima settimana.

A Torino quindi, dopo una giornata di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino e rapido aumento della nuvolosità al primo pomeriggio, da oggi tempo in miglioramento dalla tarda mattinata, con giornate per lo più soleggiate fino a lunedì. Temperature in diminuzione fino a valori intorno 17/18 °C, in costante aumento poi fino a lunedì. Massime che già aumenteranno da domani e che entro lunedì saranno nuovamente fino 33 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza.