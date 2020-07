"La notizia per cui il governo avrebbe bloccato il bonus della Regione Piemonte per medici e infermieri impegnati durante il Covid-19 è destituita da ogni fondamento". Lo scrive in una nota l'ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

"La legge regionale n. 12 del Piemonte che consente di aumentare la premialità per il personale sanitario con le risorse regionali non è stata oggetto di impugnativa da parte del Consiglio dei ministri".