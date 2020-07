Metropolitana, al via i lavori per arrivare fino a Cascine Vica

La metropolitana diventa sempre più una realtà concreta per il territorio della zona ovest, che nei prossimi giorni vedrà partire i lavori del Lotto 2 "Collegno-Cascine Vica" del prolungamento Ovest della Linea 1.

Dopo l'inaugurazione dei cantieri nel dicembre scorso nell'area mercatale di Collegno, la città è pronta a dare il benvenuto al nuovo lotto, che prevede la realizzazione di una galleria lunga 1650 metri sotto corso Francia e delle prossime due stazioni: Leumann e Cascine Vica, dove è prevista, inoltre, la realizzazione di un parcheggio di interscambio con una capienza di circa 330 posti auto.

Il 13 luglio avverrà la consegna dei lavori, il cui appalto per la realizzazione delle opere civili al rustico, delle rifiniture architettoniche di completamento, degli impianti non connessi al sistema e del parcheggio è stato aggiudicato dal RTI ICI spa / Gimac Holding Srl per un importo di 71.543.876,94 euro, interamente finanziata dallo Stato.

La prima fase dei lavori, che durerà circa 6 mesi, riguarderà lo spostamento dei sottoservizi, per poi proseguire con i lavori di scavo e realizzazione delle stazioni e dei pozzi di ventilazione, della durata complessiva di circa tre anni. Il cantiere si sposterà quindi sulle carreggiate centrali di corso Francia. Il prolungamento della metropolitana sarà dunque ultimato per la fine del 2023, per essere operativo, dopo il consueto periodo di collaudo, nella primavera del 2024.

Nel frattempo, però, mentre si pensa all'ultima fermata a Cascine Vica, proseguono i lavori del lotto 1 per la realizzazione delle prime due fermate, la cui costruzione ha previsto, a partire da oggi e per circa i prossimi 9 mesi, la chiusura di via Torino, nel tratto compreso tra via Martiri XXX Aprile e corso Pastrengo.