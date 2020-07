Torino-Lione, il fronte dei sostenitori riaccende i riflettori: "Serve un commissario con più poteri rispetto al passato e la realizzazione entro il 2030"

Le nuove polemiche, in arrivo dall'Europa e interne ai nostri confini regionali. Le nuove discussioni, i primi asterischi, la mancata nomina di un commissario. Troppi elementi per non far rialzare le antenne al fronte (fatto di sigle datoriali, ma anche del mondo della cooperazione, delle professioni e alcune sigle sindacali) che già in passato si era schierato in maniera compatta e convinta a favore della realizzazione della Torino-Lione.

E così, al termine della riunione che li ha visti coinvolti nel pomeriggio di oggi, il messaggio lanciato è tornato a essere forte e chiaro. "La Nuova Linea Torino – Lione rappresenta uno dei tasselli fondamentali della rete TEN-T che deve essere realizzato nei tempi e nei modi più opportuni per il territorio. Non sono più ammissibili ritardi nella sottoscrizione di atti, procedure e accordi funzionali alla realizzazione del progetto" E ancora: "La Tav deve essere realizzata in coerenza con il progetto condiviso con il territorio nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti tra Italia, Francia e Unione Europea e della Legge 1/2017 (con i successivi atti approvati dal CIPE). Ed è necessaria e improrogabile la nomina di un Commissario Straordinario di Governo, con poteri maggiori di quelli attribuiti in passato".



Proprio quello legato al commissario è un elemento di particolare interesse, per i sostenitori dell'opera. Un Commissario, spiegano, "che presieda l'Osservatorio garantendo la partecipazione del territorio e la condivisione dei progetti e la loro cantierizzazione, sblocchi il progetto della tratta nazionale di accesso programmando e garantendo la sua realizzazione entro il 2030, proceda senza indugi nell'utilizzo dei fondi compensativi per il territorio attraversato dalla linea che sono già disponibili".