A Moncalieri al via Santa Maria Beach, per portare il clima da spiaggia in città

Dj set itineranti, serenate sotto casa, giochi di teatro e un classico tornato di moda: il cinema all’aperto. Sulla base di queste proposte e di un consolidato rapporto con le persone che abitano quel pezzo di città, la Cooperativa Sociale Educazione Progetto e il Comune di Moncalieri, col contributo della Compagnia di San Paolo, danno vita a “Santa Maria Beach”, un festival diffuso di comunità, fatto di incontri, spettacoli e eventi pensati per promuovere la socializzazione e un possibile rientro alla “normalità”, ricostruendo il bisogno di stare e di fare insieme e restituendo centralità al concetto di partecipazione attiva, agita sempre in sicurezza.

“Il programma di iniziative è il frutto di un consolidato rapporto di partenariato tra la Cooperativa e la Città che, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, hanno voluto dare un segno forte e preciso: ri-innescare la socialità e la voglia di stare insieme, nel rispetto delle norme, dopo il faticoso e doloroso periodo di lockdown” afferma il Presidente della Coop. Educazione Progetto Vittorio Saraco. “Partendo da una realtà consolidata come il Centro Polifunzionale abbiamo fatto un passo avanti, anzi, al di fuori delle mura, per tendere la mano alle persone che, fino al mese di febbraio, hanno abitato quello spazio dal suo interno. Un’occasione importante per rinnovare, anche al di fuori degli spazi, le relazioni e le esperienze positive nate grazie a quell’incubatore di progettualità ed incontri che è diventato nel tempo il Centro Polifunzionale Don Pier Giorgio Ferrero”.

Sarà da qui, infatti, che oggi, venerdì 10 luglio, partirà un originalissimo sound system mobile costruito con il contributo dei giovani che frequentano il Centro e diventato un mini discoclub animato dal dj moncalierese Morciano e da Jaku MC che darà una scossa musicale alla borgata. Appuntamento alle ore 18al anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Cooperativa Sociale Educazione Progetto e MoncalieriGiovane.

I film, invece, sono stati scelti con modalità partecipate con i gruppi e le associazioni del territorio, “Si accettano miracoli”, che sarà proiettato lunedì 13 alle 21.30 in Piazza D’Alleo, infatti, è stato individuato dal gruppo informale “Le amiche della piazza”. Se il cinema all’aperto porta con sé quel fascino retrò, non saranno da meno le “serenate metropolitane” di venerdì 17 luglio: il cantautore partenopeo Pedar per l’occasione vestirà i panni del menestrello a cui saranno proposte dediche musicali per e tra vicini di casa.

Lunedì 20 luglio, quindi, si ritorna in Piazza D’Alleo, dove sarà proiettato “Robin Hood”: il classico Disney per bambini e famiglie, che vede protagonista il celebre ladro che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Nella stessa settimana, venerdì 24 luglio per l’esattezza, i cittadini diventano protagonisti della giornata con “Ritmo!”: un laboratorio collettivo pomeridiano di percussioni, aperto a tutti i cittadini, che culminerà alle 21 in una spettacolare performance ritmica sui balconi di Via Santa Maria.

L’ultimo appuntamento cinematografico si terrà il 27 luglio e vedrà sullo schermo di comunità di Piazza D’Alleo una grande commedia, magistralmente interpretata da Marco Giallini e Alessandro Gassman: “Se Dio vuole”, una pellicola scelta in collaborazione con l’Associazione Cristallo e con la Parrocchia San Vincenzo Ferreri.

Chiuderanno Santa Maria Beach tre mercoledì teatrali per bambini e famiglie curati dall’Associazione Teatrulla: il 5 agosto l’appuntamento è con il teatro dei giochi, il 26 agosto si vola in Giappone con il kamishibai - il suggestivo teatro di carta - e, infine, il 2 settembre farà tappa il teatro delle ombre cinesi.

L’intero programma di iniziative diventerà anche un videoclip musicale di un brano inedito prodotto dal rapper Jaku MC che sarà trasmesso, in anteprima, nel mese di settembre. Tutte gli eventi sono organizzati nel rispetto delle vigenti norme contro il Covid19.

La partecipazione è gratuita e la prenotazione è obbligatoria attraverso l’indirizzo polifunzionale@comune.moncalieri.to.it oppure chiamando i numero 347 91 65 198 e 348 824 9289.