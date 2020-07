Meteo instabile per il fine settimana su Torino e provincia

Instabilità in questi giorni, per il meteo su Torino e provincia, cui dovrebbe seguire un calo delle temperature per qualche giorno.

Si annuncia dunque cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con al pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori alpini con isolati rovesci o temporali, anche di forte intensità con possibili grandinate. I temporali potrebbero riuscire a spostarsi fin sulle pianure adiacenti.

Temperature massime che raggiungeranno il picco più alto, con valori che supereranno abbondantemente i 30 °C su pianure, con punte fino 32/33 °C in città. Alta sensazione di afa. Quindi un leggero calo per via di una copertura nuvolosa maggiore. Minime piuttosto alte con valori intorno a 21 °C.

Venti assenti o deboli di direzione variabile, quindi prime raffiche da nord al pomeriggio che poi si intensificheranno in serata diventando più orientali per l’ingresso di aria più fresca da est. Raffiche molto forti possibili durante i temporali soprattutto sabato.

Da domenica 12 Luglio tempo in miglioramento dalla tarda mattinata, anche se uno strato di nubi a media altezza potrebbe perdurare sui settori occidentali. Temperature in forte calo nelle massime che almeno fino a martedì rimarranno tra i 26 e i 28 °C, mentre le minime scenderanno fino a 16/18 °C.

