Si rompe un tubo dell'acqua, disagi e problemi al palazzo comunale di Nichelino

Fuori programma nella mattina di oggi, lunedì 13 luglio, al palazzo comunale di Nichelino, con la rottura di un tubo dell'acqua che ha creato disagi e problemi, costringendo a transennare una parte esterna del Municipio.

Una scelta dettata da ragioni di sicurezza, visto che dal secondo piano cadeva copiosa l'acqua del tubo rotto. Per fortuna, in quel momento non passava nessuno nelle vicinanze

In questi giorni sono cominciati i lavori di riqualificazione dello storico edificio, ma non è chiaro se l'inconveniente odierno sia stato causato dal cantiere in corso, oppure sia stato frutto di un guasto indipendente dai lavori.