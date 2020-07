Paola Gianotti a Giaveno per la campagna dedicata al rispetto del ciclista

Paola Gianotti a Giaveno. La Città di Giaveno ha aderito alla campagna di sensibilizzazione dell’Associazione “Io Rispetto il Ciclista” promossa e portata avanti dall’atleta Paola Gianotti e per questa iniziativa ha collocato su tre strade di ingresso al paese, altrettanti cartelli di attenzione “Strada frequentata da ciclisti” e giovedì 16 luglio intorno alle 16.15 l’atleta eporediese sarà a Giaveno per inaugurarli e per valorizzare il territorio nell’ambito del suo Giro del Piemonte.

L’Amministrazione Comunale l’accoglierà nel cortile di Palazzo Marchini per darle il benvenuto e condividere con il suo intervento il messaggio di rispetto della distanza nei confronti di chi si muove in bicicletta e la promozione del Piemonte percorso da Paola Gianotti in 9 giorni, 1.500 chilometri e con 80 Comuni coinvolti.

L’atleta eporediese che detiene 3 Guinness World Record tra cui l’essere la donna più veloce del mondo ad aver circumnavigato il globo in bici e che per il terzo anno consecutivo doveva anticipare di un giorno tutte le tappe del Giro d’Italia maschile per portare avanti la campagna sul rispetto del ciclista sulla strada, ha riformulato il suo giro pedalando nella sua regione per promuovere il territorio colpito dalla pandemia mondiale e portare avanti la campagna sulla sicurezza stradale.

La sua pedalata inizia l’11 luglio da Macugnaga, primo Comune del suo Giro a installare la cartellonistica per proseguire verso Tortona, Alba, Cuneo, Pinerolo, Giaveno, Lanzo e rientrare su Ivrea. Circa 1.500 km di pedalata dove in ogni tappa è prevista la presenza di circa 30/40 cartelli per la sicurezza.

“Quest’anno per il terzo anno consecutivo dovevo anticipare il Giro d’Italia un giorno prima dei professionisti per portare avanti la campagna sul rispetto del ciclista sulla strada posizionando i cartelli in tanti comuni italiani. – Dice Paola Gianotti -. Il giro è stato posticipato e quindi voglio valorizzare la mia regione attraverso una pedalata che tocca tutte le province. I comuni hanno recepito con entusiasmo all’iniziativa decidendo di installare la cartellonistica lungo le strade e questa sensibilità mi rende orgogliosa della mia regione e non vedo l’ora di iniziare questa pedalata sociale. L’intero evento sarà trasmesso sui miei canali social ( https://www.facebook.com/keepbrave.paola/) in cui si racconterà il nostro Piemonte e l’importanza della bici per valorizzare il territorio e ripartire.”

La campagna sulla sicurezza di Paola parte nel 2014 al suo rientro dal Giro del Mondo durante la quale è stata investita da una macchina in fase di sorpasso che le ha rotto la quinta vertebra cervicale, insieme a Marco Cavorso, padre di Tommy ucciso nel 2010 a 14 anni investito da una macchina e Maurizio Fondriest, campione mondiale di ciclismo.

Paola da sempre è impegnata in eventi sociali; il 18 aprile ha infatti pedalato per 12 ore in casa sui rulli per raccogliere i fondi per acquistare 10.600 di mascherine chirurgiche che ha donato all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e all’Ospedale di Ivrea.

I cartelli a Giaveno sono stati posizionati su via Torino in ingresso provenendo da Trana, sulla strada che scende da Valgioie e sulla Colletta lungo la strada che da Cumiana porta a Giaveno. Percorsi amati e molto praticati dai ciclisti.

"Questa è una preziosa occasione di sensibilizzazione per una maggiore sicurezza stradale e rispetto per i ciclisti, che sono sempre numerosissimi sulle strade di Giaveno e della Val Sangone. – Dice Edoardo Favaron, Assessore allo Cultura, Turismo e Sport alla Città di Giaveno -. Inoltre la presenza di un'ospite d'eccezione come la Guinness World Record Paola Gianotti arricchirà questo evento offrendo la possibilità di conoscere e approfondire la sua storia e la sua testimonianza".

L’intero evento è gestito dal team di Paola Gianotti, grazie alla collaborazione di Cristina Doimo, Fabrizio Malisan, Luciano De Berndardi, Carmela Vergura, Paolo Monzardo.