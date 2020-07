Un gelato per aiutare i piccoli pazienti l'ospedale Regina Margherita

Un bel gelato, per combattere il caldo di questi giorni d'inizio estate, che aiuterà anche i piccoli pazienti del Regina Margherita di Torino.

Venerdì 17 luglio la gelateria Miretti ha deciso una iniziativa benefica a favore dei bambini del noto ospedale torinese: l'incasso dell'intera giornata, infatti, sarà devoluto al Regina Margherita.

In occasione della riapertura, la gelateria ha deciso di fare questo piccolo ringraziamento per tutti coloro che hanno contribuito concretamente alla raccolta fondi per riportarla agli antichi splendori.