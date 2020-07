Tra sacro e profano, un MITO tutto italiano con oltre 80 concerti a prezzi popolari

S'intitola Spiriti la quattordicesima edizione del Festival MITO SettembreMusica, che si svolgerà a Torino e a Milano dal 4 al 19 settembre 2020 in una versione rimodulata e ripensata durante i mesi della pandemia. Gli oltre 80 concerti eseguiti nelle due città dureranno un’ora, si terranno al chiuso senza intervallo nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, e avranno tra le sedi di riferimento il Teatro Regio e il Conservatorio a Torino e il Teatro Dal Verme a Milano.

Sulla base delle restrizioni vigenti a livello regionale per lo spettacolo dal vivo, nel capoluogo piemontese i principali concerti serali saranno replicati sia alle 20 sia alle 22.30, per consentire un più ampio accesso di pubblico. Gli appuntamenti pomeridiani si terranno invece alle 16, mentre gli eventi serali sul territorio metropolitano avranno inizio alle 21.

Inoltre, per la prima volta, quest'anno il Festival vedrà la partecipazione esclusivamente di artisti italiani, un po' come conseguenza dei limiti negli spostamenti internazionali, un po' per valorizzare le eccellenze del Paese dopo durissimi mesi di lockdown e lontananza dalle scene.

"Il tema dello spirito è da sempre molto suggestivo per la musica classica - ha spiegato il direttore artistico Nicola Campogrande nel corso della conferenza stampa trasmessa questa mattina in streaming dalla Rai-: pensiamo solo a quante chiese nella storia hanno commissionato la composizione di opere. Se rinunciassimo all’aspetto religioso, saremmo sicuramente più poveri. E poi la musica è da sempre un modo per dar voce a certi spiriti, fantasmi che ci parlano e si ripresentano nel tempo. Un'occasione per guardarci dentro".

"Date le limitazioni di organico imposte - ha proseguito -, il suono che avranno i concerti sarà nuovo, inedito, forse bizzarro, e l’energia degli interpreti coinvolti si diffonderà in modo speciale. Tutti gli eventi sono stati costruiti con programmi appositi per il Festival, attorno a un unico tema: prosegue così l'idea di esplorare la musica classica in modo inatteso, diverso. Saranno programmi ricchi di musica sacra e di pagine riferibili a una dimensione spirituale dell’esistere. Un’edizione che permetterà al pubblico di accorgersi di quanto la musica ci unisce: seduti davanti a un pianista o a un’orchestra da camera, impegnati nell’ascolto di musica del passato o di brani appena composti, i cento centimetri che ci separeranno dalle teste dei nostri vicini diventeranno poca cosa. E, una volta di più, potremo specchiare tutti insieme le nostre emozioni in Mozart o in Čajkovskij, in Schumann o in Stravinskij, e guardare, con ottimismo, al futuro".

Non mancheranno, anche quest'anno, le brevi introduzioni ai concerti, ormai cifra stilistica del festival, curate da Stefano Catucci e Carlo Pavese a Torino e da Enrico Correggia, Luigi Marzola e Gaia Varon a Milano.

Tra le compagini strumentali e corali, Torino e il Piemonte contribuiscono con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra del Teatro Regio, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Academia Montis Regalis, il Fiarì Ensemble, l’Orchestra dell’Accademia del Santo Spirito, l’Accademia dei Solinghi, il Consort Maghini, i Piccoli Cantori di Torino, gli ensembles dei solisti dell'OSN Rai, del Regio e della Filarmonica, il Trio Debussy.

"Vorremmo garantire la fruizione a un pubblico il più variegato e vasto possibile - ha spiegato l'assessora alla cultura d Torno Francesca Leon, presentando l'investimento cittadino di 1,4 milioni a favore della manifestazione -. Siamo quindi fiduciosi rispetto alla nuova proposta del doppio orario, mentre i prezzi dei biglietti quest'anno saranno ancora più contenuti e accessibili". In particolare, si paga 10 euro per i concerti serali (ma chi è nato dal 2006 in poi paga solo 5 euro), 5 per i concerti pomeridiani e quelli per i bambini, mentre i concerti serali diffusi nel territorio metropolitano costeranno soltanto 3 euro.