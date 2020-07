Il 'Giro d'Italia' di Paola Gianotti ha fatto tappa a Nichelino (FOTO)

Ha fatto tappa questa mattina a Nichelino il 'Giro d'Italia' per la sicurezza stradale delle bici di Paola Gianotti, la ciclista piemontese detentrice di diversi primati.

La delegazione della Gianotti è stata accompagnata da Villastellone a piazza Di Vittorio, di fronte al palazzo comunale, dall'assessore alla Viabilità Antimo De Ruosi e dal gruppo ciclistico Duezerodue Team. Il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, ha ricevuto ufficialmente la comitiva, ricordando come la città da tempo sia in prima linea sul tema della sicurezza dei ciclisti. In inverno è stata avviata una campagna di comunicazione sulla sicurezza nelle strade.

"In un momento post pandemia in cui molti stanno utilizzando le biciclette per spostarsi è importante che tutti facciano attenzione e rispettino le regole e i ciclisti", ha detto Tolardo. "A Nichelino stiamo potenziando le piste ciclabili, per questo ringraziamo Paola Gianotti per la promozione di un tema così sentito e importante".

"Il prossimo anno intendiamo portare la promozione della sicurezza stradale nelle scuole - aggiunge De Ruosi - E' fondamentale prendere coscienza che occorre rispettare gli altri che incrociamo sulle strade, come i ciclisti, e seguire le regole del codice stradale".

Paola Gianotti è stata vittima di un investimento stradale anni fa in Arizona, negli Stati Uniti, mentre stava facendo il giro del mondo in bici: gli ha provocato la frattura di una vertebra. "So per esperienza personale quanto è necessaria la promozione della sicurezza stradale", ha detto la ciclista. "Ringrazio la Città di Nichelino per quello che sta facendo, per esempio con la installazione di un'ampia cartellonistica stradale nei punti più pericolosi. Noi con questo tour, portiamo la tematica in tutto il Piemonte". Il suo 'Giro d'Italia', iniziato sabato scorso, coinvolgerà in tutto 80 comuni piemontesi, per un totale di 1500 km.

Ad aspettare l'arrivo della Gianotti in città c'erano anche il gruppo ciclistico del circolo nichelinese dei Polesani nel Mondo e la società ciclistica ASD "La.Qui.La insiemE".