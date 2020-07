Nichelino, due ragazze investite mentre attraversavano sulle strisce

Nella tarda serata di martedì 14 luglio si è verificato un investimento pedonale di due ragazze quindicenni. Le giovani si trovavano sull'attraversamento pedonale di via I Maggio all'altezza della caserma dei carabinieri.

Mentre camminavano sulle strisce, una Renault Clio che circolava su via I Maggio guidata da una quarantenne nichelinese si fermava correttamente per dare precedenza ai pedoni. Mentre la Clio era ferma, una Fiat 600 guidata da una ventenne tamponava violentemente l'altra vettura: l'urto faceva sbalzare la Clio in avanti tanto da causare l'investimento di entrambe le giovani ancora sulle strisce.

Immediati i soccorsi: le ragazze ferite non gravi sono state trasportate al Cto di Torino. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Nichelino, che ora dovrà accertare le responsabilità amministrative e penali.

Entrambe le conducenti sono risultate negative al controllo dell'alcool test.