Ue, un avvocato torinese: "Storica sentenza u vittime di reati violenti"

"E' una sentenza davvero storica, non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa". Così l'avvocato Marco Bona commenta all'Ansa la sentenza depositata oggi dalla Corte di giustizia europea in merito agli indennizzi previsti per le vittime di reati violenti intenzionali da parte degli Stati membri, in caso di mancato risarcimento da parte dei responsabili del reato.

"Oggi la Corte ha dichiarato che la normativa riguarda anche le 'vittime residenti' e non soltanto quelle 'transfrontaliere', come sosteneva lo Stato italiano. Dunque tutte le vittime che dal 1° luglio 2005 avevano diritto a questa tutela, hanno sicuramente diritto a un risarcimento del danno per non aver effettivamente conseguito l'indennizzo da parte dello Stato. Altro aspetto importante è il quantum dell'indennizzo: lo Stato italiano è intervenuto nel 2017 mettendo in campo degli indennizzi molto ridotti, 4.800 euro in caso di violenza sessuale".

"La Corte di giustizia ha invece stabilito che l'indennizzo deve essere 'equo e adeguato' e 'non meramente simbolico'. Questo per noi mette in crisi il sistema indennitario che il legislatore italiano ha introdotto comunque tardivamente nel 2017".