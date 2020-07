Voto amministrativo, adesso è ufficiale: Moncalieri, Venaria ed Alpignano alle urne il 20-21 settembre

La notizia era nell'aria da tempo, adesso è diventata ufficiale, con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Interno. Il 20-21 settembre andrà in scena l'Election Day, con accorpati in una unica tornata il voto amministrativo nelle città, quello regionale in Liguria, Campania, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d'Aosta.

Nella stessa data si svolgeranno anche le elezioni suppletive nei collegi uninominali della Regione Sardegna e della Regione Veneto del Senato. Per quanto riguarda la provincia di Torino, tra le città interessate al voto ci sono Moncalieri, Venaria ed Alpignano. Il voto per l'elezione dei sindaci sarà possibile per l'intera giornata di domenica 20 settembre (urne aperte dalle 7 alle 23) e dalle 7 alle 15 di lunedì 21.

Se nessun candidato raggiungerà al primo turno il 50% più uno dei consensi, sarà necessario il ballotaggio tra i due più votati, previsto per domenica 4 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 5 (ancora dalle 7 alle 15).