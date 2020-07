Via Nizza, ecco la squadra per parlare a una voce sola: nasce il Comitato spontaneo dei commercianti

Un'unica voce, che permetta di ascoltare le problematiche che da corso Vittorio Emanuele II, il pieno centro di Torino, arrivano fino a piazza Bengasi, alle porte con i grandi Comuni della cintura. Nasce con questo obiettivo - per iniziativa di un gruppo di operatori commerciali - il Comitato Spontaneo di via Nizza, "nato dall’esigenza - spiegano i responsabili - di rappresentare efficacemente il commercio in tutte quelle problematiche che coinvolgano tutte le attività commerciali e non solo alcuni tratti specifici".

"Via Nizza è la via più lunga di Torino con una estensione di oltre 5 chilometri, attraversa ben tre quartieri e da sempre è una dei viali commerciali più vitali della città, con una offerta completa che spazia dal grande negozio alla piccola bottega in ogni genere merceologico", si legge in una nota ufficiale diffusa dal Comitato.

"Nel periodo post-Covid è emersa ancora di più la necessità di confrontarsi con le

amministrazioni locali, Circoscrizione, Città e Regione per chiedere innanzitutto il

rispetto di quanto concordato prima del lockdown in materia di viabilità, trasporti e

parcheggi, sgravi fiscali, aiuti, agevolazioni e incentivi a più riprese promessi quale parziale ristoro per la presenza dei cantieri per la riqualificazione, realizzazione ciclabili, Grattacielo e Metro, alcuni dei quali insistono da anni e anni e vengono portati avanti con pesanti ritardi".





"Queste istanze possono trovare ascolto e soluzione solo se vengono presentate con fermezza da un gruppo numeroso di richiedenti, in quanto “l’unione fa la forza”, e per questo motivo abbiamo ritenuto utile e doveroso proporre ai colleghi questa iniziativa che è già stata sottoscritta nel breve volgere di una settimana da oltre 150 operatori commerciali di Via Nizza con una adesione e un interesse che è andato ben oltre alle più rosee aspettative, segno evidente di apprezzamento e dell’esigenza di sentirsi rappresentati in queste problematiche che ci vedono tutti coinvolti".



Sono stati attivati dal Comitato e dai Promotori diversi canali diretti di