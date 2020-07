45enne torinese si porta la cocaina in barca all'isola del Giglio: denunciato

La barca sembrava un nascondiglio perfetto per la cocaina ma è stato scoperto lo stesso dai carabinieri dell'Isola del Giglio (Grosseto). Così è scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio per un 45enne torinese, finora incensurato.

I militari hanno agito con un controllo ad un natante ormeggiato nella baia di Campese. Insospettiti dal nervosismo dell'uomo che si trovava a bordo, la perquisizione è andata avanti a lungo fino a che un carabiniere si è accorto della presenza di un caricabatterie che aveva un peso anomalo, troppo leggero. E così, dopo aver forzato il caricabatterie, il militare ritrovava all'interno dieci grammi di cocaina suddivisa in dosi.

La droga è stata subito sequestrata, quindi è scattata la denuncia per il torinese. Altre indagini sono in corso per comprendere la destinazione dello stupefacente sull'isola del Giglio, dove in estate c'è un aumento dello spaccio.