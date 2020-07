Film Commission Torino Piemonte compie vent'anni: "La nostra infrastruttura, un valore: l'audiovisivo è fondamentale" [INTERVISTA]

Il 20 luglio del 2000 nasceva Film Commission Torino Piemonte, diventando operativa nel sostegno alle produzioni cinematografiche e televisive locali dal settembre successivo. Fu in assoluto la prima in Italia a strutturare un modello poi riproposto via via da tutte le altre regioni.

Per celebrare il ventennale, in un periodo segnato dall'emergenza Coronavirus, la Fondazione non ha fatto mancare la propria collaborazione nella fase organizzative e progettuale delle quattro arene estive in città ora impegnate con le proiezioni all'aperto. In particolare, questo weekend ha visto le pellicole premiate dal contest "I film della nostra vita" - con la rivista Ciak - protagoniste delle serate a Palazzo Reale e al Castello del Valentino.

La ripresa della programmazione cinematografica va di pari passo con la ripartenza dei grandi set, bloccati durante il lockdown. Proprio in questi giorni, dopo la ripartenza il 18 giugno, proseguono infatti le riprese di Sul più bello, opera prima della regista piemontese Alice Filippi. Sono cinque le settimane di riprese che - a partire dal 18 giugno scorso e fino al prossimo 24 luglio - hanno impegnato sul set del teen dramedy prodotto da Eagle Pictures quarantasei professionisti locali, pari al 75% dell’intera troupe, a copertura di interi reparti.

Interamente realizzato tra Torino e Venaria, il film ha occupato varie location del centro, tra cui il Circolo Canottieri Armida e la Reggia.

Sono inoltre otto i progetti di film e serie TV attualmente in preparazione, le cui riprese avranno inizio tra fine luglio e settembre a cui si aggiungono diversi documentari, spot e vari format tv che stanno coinvolgendo location pubbliche e private della città.

Secondo il presidente di FCTP Paolo Damilano, “l’anniversario della Fondazione coincide con forti e positivi segnali di riavvio, che ci proiettano con fiducia alla seconda parte dell’anno. Nei primi mesi del 2020 abbiamo avviato molti progetti e stiamo lavorando con convinzione per proporre iniziative di vario genere per l’autunno. Il nostro coinvolgimento nelle arene estive rinsalda ulteriormente il legame con gli esercenti cittadini con i quali abbiamo proficuamente collaborato per portare in Città anteprime di importanti pellicole".

"Vorremmo continuare su questa strada - aggiunge -, in vista di un evento che, a fine anno, possa chiudere il 2020 con una manifestazione che porti in Città i tanti registi, produttori, attori e professionisti che hanno contribuito a costruire la storia del cinema di casa nostra: vogliamo riproporre e raccontare venti anni di set, di presenza nei mercati e nelle rassegne internazionali, di crescita del tessuto produttivo locale che meritano di essere al meglio valorizzati, e rilanciare la nostra mission verso sfide sempre ambiziose”.

“Mentre prepariamo la nostra presenza alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, stiamo lavorando all’organizzazione della terza edizione di TFI Torino Film Industry – Production Days, e, naturalmente, continuiamo la nostra azione nei confronti delle società di produzione nazionali e internazionali - spiega il direttore Paolo Manera, che aggiunge: “si concluderà tra pochissimo l’istruttoria del primo bando 2020 del Piemonte Film Tv Fund, il bando della Regione Piemonte a sostegno di lungometraggi, film e serie tv, che porterà nelle prossime settimane e poi nell’autunno tanti altri grandi set. Procede il lavoro dei fondi messi a disposizione dalla nostra Fondazione, aumentati nel 2020 a 800 mila euro tra Short, Doc e Development, che si aggiungono agli 1,5 milioni del Piemonte Film Tv Fund grazie ai Fondi Fesr".

Diciassette i progetti realizzati nel corso del 2000 con il sostegno della neonata Film Commission, 208 quelli del 2019: "una crescita graduale e articolata - conclude Manera -, resa possibile dal lavoro di squadra, dall’operato di tantissimi professionisti e dal concreto e costante supporto delle istituzioni locali che allora come oggi garantiscono la nostra attività”.